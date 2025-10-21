Este teléfono de Huawei humilla al iPhone 17 Pro y se convierte en el teléfono con las mejores cámaras del planeta

Apple presentó al mercado internacional su teléfono más potente, el iPhone 17 Pro Max, el cual ahora incluye un juego de triple cámara de 48MP con calidad 4K y un selfie de 18MP. Sin embargo, pese al esfuerzo de la marca de la 'manzana mordida', un teléfono chino lo ha humillado de la peor forma y se ha apoderado del TOP 1 en el ranking de los equipos con las mejores cámaras de DxOmark.

Por si no lo sabes, DxOmark es una reconocida empresa que realiza evaluaciones y califica la calidad de la imagen y sonido de los smartphones más potentes. Para los expertos, el Huawei Pura 80 Ultra tiene los mejores sensores del planeta y supera por mucho a los últimos modelos de Apple.

¿Por qué el Huawei Pura 80 Ultra es considerado como el mejor teléfono para fotos y videos. Esto se debe a los 4 sensores que presume. En primer lugar tenemos un lente de 50 MP (f/1.6-f/4.0, PDAF dual pixel y láser, OIS, wide), lente de 40 MP ultra gran angular f/2.2, lente telefoto periscópico con Zoom óptico 3.7X de 50 MP f/2.4, lente telefoto periscópico con Zoom óptico 9.4X de 12.5 MP f/3.6.

Por último, este potente Huawei llega con un selfie de 13MP con f/2.0 que te permite grabar videos en 4K a 60fps. Estos sensores le han permitido a la marca china ser considerado como el mejor para fotos y videos hasta octubre del 2025.

Ranking DxOmark de octubre 2025. Foto: captura.

Sin embargo, esto no es lo único que ofrece el Huawei Pura 80 Ultra. Su pantalla es de tipo OLED LTPO de 6.8 pulgadas con 120Hz de tasa de refresco y una resolución 1276 x 2848 pixeles.

Pese a que Huawei Pura 80 Ultra no es el teléfono más potente, este teléfono sin Google llega con el procesador Kirin 9020, acompañado de 16GB de RAM y 1TB de memoria interna. Por si fuera poco, este smartphone llega con batería de 5170 mAh y carga de 100W por cable y 80w de forma inalámbrica.

¿Qué precio tiene el Huawei Pura 80 Ultra para octubre de 2025? Si bien este teléfono fue lanzado por 6399 soles, actualmente se puede comprar por 4499 soles, unos 1300 dólares en el mercado global.