Ni el iPhone 17 Pro Max ha podido opacar a este Huawei que tiene la mejor cámara del mundo: su configuración es impresionante

El nuevo teléfono de Apple no ha podido superar al Huawei Pura 80 Ultra, el equipo con las cámaras más PROFESIONALES. Conocer por qué este modelo es tan potente.

Daniel Robles
El Huawei Pura 80 Ultra tiene las mejores cámaras del mundo, según DxOmark. Conoce la configuración de este teléfono premium.
El Huawei Pura 80 Ultra tiene las mejores cámaras del mundo, según DxOmark. Conoce la configuración de este teléfono premium. | Foto: composición/Weibo
Los teléfonos de Apple son los más cotizados en el mundo y el iPhone 17 Pro Max se ha convertido en el teléfono más TOP que ha lanzado la firma estadounidense, puesto que ahora posee un juego de cámaras de 48MP, más batería, carga más rápida y un sistema operativo más intuitivo.

Sin embargo, pese a los esfuerzos de Apple por demostrar que tiene el mejor teléfono para fotografías y video, existe una marca china que lo ha HUMILLADO por completo, puesto que su teléfono es considerado como el MEJOR de todos y actualmente lidera el RANKING de DxOmark, una de las páginas más confiables que prueba todos los modelos y determina cuál es el más potente.

Según DxOmark, el Huawei Pura 80 Ultra figura en el primer puesto con 175 puntos, seguido del Oppo Find X8 Ultra con 169 puntos y en tercer lugar el iPhone 17 Pro con 168 puntos. Esto quiere decir que el teléfono chino, que no tiene Google, es más poderoso en el apartado de foto y video. Pero, ¿qué lo hace tan especial? Aquí te vamos a dejar una descripción de todas sus especificaciones para que sepas si realmente vale la pena comprarlo por 4499 soles, es decir 1200 dólares.

Huawei Pura 80 Ultra: especificaciones completas

Uno de los apartados más importantes del Huawei Pura 80 Ultra es el de sus cámaras profesionales. Los sensores que tiene son los siguientes: lente 1 pulgada de 50MP con OIS, lente 50MP zoom 3.7X con OIS, lente 50MP con zoom 9.4X, lente gran angular de 40MP y selfie de 13MP. Con esta configuración tendrás fotografías de nivel profesional y videos en 4K a 60fps.

Pero no todo es cámaras en el Huawei Pura 80 Ultra, ya que también está provisto de 16GB de RAM, un procesador Kirin 9000, una memoria de 1TB y una batería de 5700 mAh con carga de 100W por cable y 80W de forma inalámbrica.

Huawei Pura 80 Ultra

Este es el Huawei Pura 80 Ultra. Foto: Weibo

Cabe señalar que si bien los teléfonos de Huawei no tienen los servicios de Google, gracias a la aplicación AppGallery podrás instalar la mayoría de herramientas que sueles utilizar en tu día a día. Sin embargo, tiene sus limitantes.

¿Qué te parece la configuración de este Huawei? Sin duda una excelente alternativa en la gama premium y el precio no es tan elevado como el iPhone 17 Pro Max, el cual se está cotizando en 10 mil soles en Perú.

