Este Huawei no tendrá Play Store, pero posee cámaras 4K con calidad superior al Galaxy S25 Ultra
Si bien los teléfonos de Huawei no tienen los servicios de Google, sí poseen un sistema fotográfico de nivel profesional y además un rendimiento avanzado.
Desde el año 2019, Huawei sufrió de un veto en Estados Unidos y es por ello que desde esas fecha sus nuevos teléfonos y tabletas ya no incluyen los servicios de Google, es decir no tienen Play Store para facilitar la instalación de aplicaciones como Facebook, Instagram, YouTube, Google Chrome, entre otras.
Sin embargo, esto no ha impedido que Huawei siga desarrollando tecnología de vanguardia y es por ello que sus dos últimas generaciones de teléfonos sobresalen entre todos por su apartado fotográfico.
Según DxOmark, la página especializada que compara diferentes equipos para demostrar cuál es el mejor en cámaras, batería, pantalla y rendimiento, ha determinado que el Huawei Pura 80 Ultra es el equipo con la mejores cámaras del mundo. Sin embargo, su versión anterior sigue vigente y es por ello que figura todavía en el TOP5 de los smartphones a nivel global.
Y es que el Huawei Pura 70 Ultra ha sorprendido a todos con su gran calidad de cámaras y una configuración impresionante. Si bien no tiene Google en su configuración, podrás instalar la mayor capacidad de Apps en la AppGallery.
Huawei Pura 70 Ultra: ficha técnica detallada
Para iniciar con este análisis, debes de saber que el Huawei Pura 70 Ultra es un teléfono premium y tiene una configuración muy avanzada. La pantalla es de tipo OLED de tipo LTPO, una diagonal de 6.8 pulgadas con una resolución FullHD+, además de un brillo máximo de 2500 nits y una protección Kunlun Glass.
La potencia de este Huawei Pura 70 Ultra llega de la mano del procesador Kirin 9010, acompñado de 16GB de memoria RAM, acompañado de 512GB de memoria interna, además de una batería de 5200 mAh y carga de 100W de carga rápida y una carga inalámbrica de 80W.Este es el Huawei Pura 70 Ultra. Foto: composición/www.androidauthority.com
Lo más sorprendente de este teléfono de Huawei es su juego de cámaras, la cual está compuesta de un sensor de 50MP, apertura variable, lente gran angular de 40MP, lente Teleobjetivo de 50MP y selfie de 13MP. Una de las configuraciones más potentes que puedes tener en este 2025.
Actualmente el precio del Huawei Pura 70 Ultra es de 3699 soles, lo que al tipo de cambio representa unos 1050 dólares en el mercado internacional.
