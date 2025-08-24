- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Acumulada
- Universitario vs Alianza Lima
- Real Oviedo vs Real Madrid
- Boca vs Banfield
- Ignacio Buse vs. Ben Shelton
- Sporting Cristal
- Banco de la Nación
Este Huawei tiene las cámaras más potentes del mundo y procesador TOP: cuesta menos que en un iPhone PRO MAX
El Huawei Pura 80 Ultra tiene cámaras 4K, pero no es lo único bueno en su configuración. Conoce todo sobre el equipo chino que humilla a Samsung y Apple.
Desde el año 2029, Huawei se viene recuperando de un duro golpe, puesto que tanto la Play Store como los Google Mobile Services dejaron de estar incluidos en sus teléfonos y tabletas.
Han pasado los años y la marca ha sabido salir adelante gracias a la tecnología que maneja, la cual sobresale, sobre todo en el apartado fotográfico. Por ejemplo, su teléfono presentado para este 2025, el Huawei Pura 80 Ultra, ha logrado posicionarse en el TOP1 del ranking DxOmark y es considerado como el mejor para fotografías y videos. Sin embargo, ¿qué tan buena es su configuración? Aquí todos los detalles.
PUEDES VER: Este iPhone tiene cámaras 4K, un potente procesador con IA y pantalla OLED: su precio ha bajado en 300 dólares
Huawei Pura 80 Ultra: ficha técnica detallada
Según DxOmark, este Huawei es el teléfono con la mejor cámara del planeta. ¿Por qué? Estas son sus especificaciones: lente 50MP con OIS, lente zoom 3.7X de 50MP con OIS, lente zoom 9.4X de 50MP, lente gran angular de 40MP, láser AF y selfie de 13MP. Sin duda una configuración impresionante para videos en 4K a 60FPS.
Asimismo, este Huawei premium tiene un panel OLED de 6.8 pulgadas con una fluida tasa de refresco de 120Hz y un impresionante brillo de 3000 nits, complementado con la resistente protección Kunlun Glass 2.Este es el Huawei Pura 80 Ultra. Foto: Weibo
Por si fuera poco, el Huawei Pura 80 Ultra tiene un procesador Kirin 9020, 16GB de RAM y 1TB de memoria interna. Además su batería es de 5700 mAh y carga de 100W de carga por cable y 80W de forma inalámbrica.
¿Qué precio tiene el Huawei Pura 80 Ultra? Este teléfono acaba de aterrizar al Perú a un precio de 5499 soles, lo que al tipo de cambio vigente representan unos 1500 dólares. ¿Vale la pena? Eso tú lo decidirás.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90