Este Huawei tiene las cámaras más potentes del mundo y procesador TOP: cuesta menos que en un iPhone PRO MAX

Desde el año 2029, Huawei se viene recuperando de un duro golpe, puesto que tanto la Play Store como los Google Mobile Services dejaron de estar incluidos en sus teléfonos y tabletas.

Han pasado los años y la marca ha sabido salir adelante gracias a la tecnología que maneja, la cual sobresale, sobre todo en el apartado fotográfico. Por ejemplo, su teléfono presentado para este 2025, el Huawei Pura 80 Ultra, ha logrado posicionarse en el TOP1 del ranking DxOmark y es considerado como el mejor para fotografías y videos. Sin embargo, ¿qué tan buena es su configuración? Aquí todos los detalles.

Huawei Pura 80 Ultra: ficha técnica detallada

Según DxOmark, este Huawei es el teléfono con la mejor cámara del planeta. ¿Por qué? Estas son sus especificaciones: lente 50MP con OIS, lente zoom 3.7X de 50MP con OIS, lente zoom 9.4X de 50MP, lente gran angular de 40MP, láser AF y selfie de 13MP. Sin duda una configuración impresionante para videos en 4K a 60FPS.

Asimismo, este Huawei premium tiene un panel OLED de 6.8 pulgadas con una fluida tasa de refresco de 120Hz y un impresionante brillo de 3000 nits, complementado con la resistente protección Kunlun Glass 2.

Este es el Huawei Pura 80 Ultra. Foto: Weibo

Por si fuera poco, el Huawei Pura 80 Ultra tiene un procesador Kirin 9020, 16GB de RAM y 1TB de memoria interna. Además su batería es de 5700 mAh y carga de 100W de carga por cable y 80W de forma inalámbrica.

¿Qué precio tiene el Huawei Pura 80 Ultra? Este teléfono acaba de aterrizar al Perú a un precio de 5499 soles, lo que al tipo de cambio vigente representan unos 1500 dólares. ¿Vale la pena? Eso tú lo decidirás.