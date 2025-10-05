Review del Huawei Pura 80 Pro: un celular con cámara de otro planeta

Si eres una persona que constantemente busca capturar momentos y guárdalos para siempre como una fotografía o video, el Huawei Pura 80 Pro llega para solucionarte la vida. Este modelo es considerado como el nuevo rey de la fotografía y en esta nota te vamos a contar los motivos. La innovación en el mundo de los celulares sigue sorprendiendo a todos y Huawei no tiene planes de quedarse fuera.

Para usuarios que están acostumbrado a serle fiel a otras marcas, déjame decir que el Huawei Pura 80 Ultra es uno de esos modelos que no te van a decepcionar. Te lo resumo: el Pura 80 Pro es extraordinario por la lujosa cámara que ofrece y que demuestra ser una potencial mundial. Este modelo está equipado con un hardware de cámara que hacen que las fotografías tengan una calidad cinematográfica que no tiene nada que envidiarle a otras.

Hablemos de la cámara

Durante el tiempo que probé el Huawei Pura 80 Pro no pude dejar mi asombro a un lado con la calidad de la cámara, tanto en fotos como en videos. Empezando porque tiene una capacidad impresionante en ambientes con poca luz y el lente macro es de otro planeta. Además, cuenta con el sistema de estabilización óptica que ayuda a conseguir las fotografías más nítidas. Por el otro lado, si te encuentras en un ambiente con mucha iluminación, este poderoso teléfono lo va a gestionar de la mejor manera sin quemar el resultado de la foto. Cada detalle cuenta y esto Huawei lo sabe.

Con el teléfono Huawei Pura 80 Pro vas a tener la libertad de poder fotografiar todo tipo de paisajes sin importar la distancia porque los resultados van a ser deslumbrantes desde la primera toma. Tendrás la alternativa de usar un zoom de 4x o 10x, e incluso alcanzar un zoom de 100x. Si constantemente buscas imágenes con el detalle mínimo, los macros de este Huawei Pura 80 Pro se llevaron toda mi atención. Ante cualquier objeto que puse en frente, se mantuvo el detalle sin que la calidad de la imagen se vea afectada y el fondo saldrá desenfocado. ¿Cuál es la magia detrás? Te lo cuento.

Sensor principal Ultra Lighting de 50 MP y 1 pulgada : apertura F1.6 – F4.0

Lente ultra gran angular de 40 MP – F2.2

Sensor de telefoto macro ultra iluminado de 48 MP – F2.1 con zoom óptico de 4x

Especificaciones que se destacan del Huawei Pura 80 Pro

No todo es tomar buenas fotografías ni tener una calidad cinematográfica en cada toma, también importa el rendimiento y más aún el diseño. Vamos a comenzar contando que este poderoso smartphone tiene una pantalla de 6,8 pulgadas y ofrece un panel OLED con tecnología LTPO, lo que quiere decir que la frecuencia puede bajar hasta 1 Hz para ahorrar el consumo de la batería, así como subir hasta 120 Hz sin problemas.

El Huawei Pura 80 Pro es uno de los mejores lanzamientos del 2025.

Así también, brinda 3000 nits de brillo máximo para ver con claridad incluso bajo la luz solar que apunta directo al teléfono. Para garantizar una durabilidad nunca antes vista, Huawei incluyó la resistencia IP68 y también la IP69, además del Kunlun Glass 2. No obstante, vas a tener que considerar que el apartado de la cámara sobresale en gran medida en caso no estés acostumbrado a este tipo de diseño, pero resulta fácil de acostumbrarse.

Duración de la batería y otras especificaciones

La batería es un tema que cada vez se presta más atención y con el Huawei Pura 80 Pro vas a quedar fascinado. Lo primero que debes saber es que tiene una batería de capacidad 5170 mAh que te puede durar más de un día cómodamente, incluso si usas la cámara todo el día. Lo mejor de todo es que cuenta con carga veloz de 100W y en el apartado inalámbrico a velocidad de 80W.

En cuanto al almacenamiento, tendrás la posibilidad de gozar de 512 GB, así como el disfrutar del procesador Kirin 9020 de ocho núcleos junto a los 12 GB de RAM que son piezas claves para su fluidez desde el primer segundo de uso.

Finalmente, resaltar que la gran mayoría de las aplicaciones como WhatsApp o YouTube funcionaron sin problemas mientras usé el teléfono y pudo navegar con tranquilidad. Las dimensiones de la pantalla ayudarán a mantenerte cómodo en otros ambientes de entrentemiento como Call of Duty, Genshin Impact, Delta Force, entre otros.