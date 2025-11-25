El iPhone 17 Pro Max ha sido humillado por este Huawei que tiene cámaras con calidad cinematográfica y diseño premium

Para este 2025, Apple presentó al mundo su nuevo teléfono premium, el iPhone 17 Pro Max, un dispositivo con triple cámara de 48MP y calidad 4K a 120fps. Sin embargo, pese a los esfuerzos de la marca estadounidense, este modelo no ha podido superar al nuevo flagship de Huawei, el Pura 80 Ultra, el cual acaba de ser nominado como el equipo con la mejor cámara del planeta.

Según el último ranking internacional de DxOmark, los teléfonos con las mejores cámaras son: Google Pixel 10 Pro XL en el puesto 5, el Vivo X200 Ultra en puesto 4, Apple iPhone 17 Pro en el puesto 3, Oppo Find X8 Ultra en el puesto 2 y finalmente el Huawei Pura 80 Ultra en el primer lugar.

¿Por qué el Huawei Pura 80 Ultra es el teléfono con el mejor sistema de fotografía y video? Pues bien, en esta nota te vamos a revelar los detalles de las cámaras de este potente equipo chino que fue lanzado este 2025 y se ha ganado su lugar como el mejor equipo en este apartado.

Su sensor principal es de 50MP pero tiene un tamaño de 1 pulgadas. Además, el equipo tiene un lente Telefoto de 50MP con Zoom óptico 3.7X con OIS, lente telefoto de 12.5MP con zoom óptico 9.4X con OIS, un grn angular de 40MP, lente Ultra Chrome 1.5MP y selfie de 13MP con efecto gran angular. Videos en 4K a 60fps y fotografías de alta resolución tanto de día como de noche.

Este es el Huawei Pura 80 Ultra. Foto: Huawei

Sin embargo, esto no es todo, ya que el Huawei Pura 80 Ultra no solo son cámaras, puesto que tiene una configuración impresionante. Su pantalla es de tipo OLED con 6.8 pulgadas, con unos 3000 nits, además de tasa de refresco de 120Hz del tipo LTPO y una protección Kunlun Glass de 2da generación.

Pese a no ser un teléfono GAMER, el Huawei Pura 80 Ultra llega con procesador Kirin 9020, 16GB de RAM, 512GB y batería de 5170 mAh con carga de 100W por cable y 80W de forma inalámbrica.

Actualmente, el precio del Huawei Pura 80 Ultra tiene un precio de 3999 soles, lo que significa que su precio ha disminuido en 2400 soles, puesto que su precio de lanzamiento fue de 6399 soles. ¿Qué te parece?