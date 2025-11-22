- Hoy:
No tendrá Google, pero supera al iPhone 16 Pro con sus cámaras de nivel cinematográfica: su precio bajó en 50%
Muchos especialistas consideran que el Huawei Pura 70 Ultra tiene una de las mejores cámaras del mundo. Este teléfono tiene un precio de locura por fin de año.
Huawei fue una de las marcas chinas más populares y en 2019 sufrió de un veto por parte del Gobierno de Estados Unidos, por lo que los nuevos teléfonos de la asiática dejaron de tener los Servicios de Google de forma nativa.
Han sido años muy complicados para Huawei, la cual hasta ahora se mantiene gracias a las ventas de sus equipos en su país de origen y otros mercados donde 'no tener Google' no es un problema. Sin embargo, valgan verdades, la marca sigue desarrollando equipos premium y el Huawei Pura 70 Ultra se ha convertido en uno de sus mejores modelos gracias a sus sensores de alta calidad.
Pese a los esfuerzos de Apple por demostrar que sus iPhone tienen las mejores cámaras, estos no han podido superar al Huawei Pura 70 Ultra, un equipo de alta calidad con sensores con calidad 4K. ¿Qué características lo definen? Aquí los detalles.
El Huawei Pura 70 Ultra tiene una pantalla OLED de 6.8 pulgadas con 120Hz de tasa de refresco, además de una resolución de 2844 x 1260 pixeles, además de 2500 nits de brilo y protección Kunlun Glass.
Lo mejor de este Huawei es su juego de cámaras, en este caso tenemos un sensor de 50MP con apertura variable y sensor estabilizado, además de gran angular de 40MP, lente teleobjetivo de 50MP con 3.5X de zoom óptico y selfie de 13MP. Los videos grabados con estos sensores son de alta calidad y sus fotografía de primera.
Este es el precio del Huawei Pura 70 Ultra. Foto: captura.
Si bien este Huawei Pura 70 Ultra no es el más potente, tiene un chip Kirin 9010, acompañado de 16GB de RAM, 512GB de memoria y una batería de 5200 mAh con carga de 100W por cable y 80W de forma inalámbrica.
Si bien el Huawei Pura 70 Ultra fue lanzado por más de 6000 soles, actualmente solo cuesta 3600 soles, lo que significa un descuento de 2300 soles.
