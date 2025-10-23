¿Quieres grabar videos y tomar fotos para redes sociales? NO te compres un iPhone, este Huawei tiene mejores cámaras

En 2019, la marca china Huawei estaba en su máximo apogeo y competía de igual a igual con Apple, hasta que el gobierno de Donald Trump le impuso un veto, por lo que sus nuevos equipos ya no tendrían los Google Mobile Services ni la Play Store.

Esto fue un duro golpe para la marca china, por lo que poco a poco fue perdiendo seguidores, quienes no tuvieron otro remedio que migrar a marcas como Xiaomi, Honor y Oppo.

Sin embargo, pese a la adversidad, Huawei ha sabido salir adelante y ha centrado todos sus esfuerzos en hacer de sus teléfonos un referente en cámaras para fotografía y video. En 2024, la marca se volvió tendencia, puesto que su nuevo equipo premium, el Huawei Pura 70 Ultra, un equipo que pese al paso de los meses, sigue en TOP6 de los equipos con mejores cámaras, según el ranking internacional de DxOmark.

Si eres fanático de las redes sociales y quieres tomar fotografías o grabar videos en 4K, entonces no te puedes perder esta promoción, ya que Huawei ha lanzado un descuento de 2300 soles para comprar este Huawei Pura 70 Ultra. ¿Por qué comprarlo? Aquí todos los detalles.

No hay duda que el atributo más importante del Huawei Pura 70 Ultra es el juego de cámaras, en este caso tenemos tres sensores de alta calidad. Lente de 50 MP Ultra Lighting Pop-out Camera (1 pulgada CMOS, apertura variable F1.6~F4.0), sensor 40MP ultra gran angular, 50MP Teleobjetivo 3.5X con OIS y selfie de 13MP. No solo podrás grabar videos en 4K a 60fps, sino también realizar fotografías en alta resolución.

El Huawei Pura 70 Ultra es uno de los mejores Android. Foto: www.phonearena.com

Sin embargo, eso no es todo ya que este Huawei posee una pantalla de 6.8 pulgadas con resolución FullHD+, además de 120Hz de tasa de refreco y protección Kunlun Glass.

Si bien este Huawei Pura 70 Ultra no es el teléfono más potente, su procesador es el Kirin 9010, el cual llega con 16GB de rAM, 512GB de memoria y unos 5200 mAh de batería con carga de 100W por cable y 80W de forma inalámbrica.

¿Qué precio tiene actualmente el Huawei Pura 70 Ultra? Si bien el precio de este teléfono era de 5999 soles, actualmente con un descuento de 2300 soles podrás comprarlo por 3699 soles, un precio bastante aceptable para lo que ofrece este teléfono premium con cámaras TOP.