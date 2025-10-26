¿Un teléfono o una Tablet? Este Huawei cuesta 16 mil soles y esta es su increíble configuración

Pese a que en 2019, Huawei recibió el veto de Estados Unidos, la marca china ha seguido desarrollando teléfonos de alta calidad, pese a que ahora estos no pueden utilizar los Google Mobile Services, es decir que no tienen un Play Store como lo suelen tener los equipos de marcas como Samsung, Motorola, Xiaomi, entre otros.

Sin embargo, Huawei ha sabido salir adelante pese a todo y para este 2025 ha presentado uno de los teléfonos más increíbles y costosos del planeta. Y es que si bien Samsung, Motorola y Honor ya cuentan con smartphones plegables, la firma asiática ha ido un poco más allá y ha desarrollado el primer teléfono 'tríptico', el cual se convierte en una especie de Tablet de alta calidad gracia a sus dos bisagras y tres paneles.

Es así que el Huawei Mate XT Ultimate Edition se ha convertido en el equipo más increíble, pero a la vez el más costoso, puesto que actualmente se puede comprar por nada más y nada menos que 15,500 soles, es decir unos 4600 dólares. ¿Vale la pena pagar ese dinero por este equipo innovador? Aquí te revelaremos su ficha técnica para que sepas su realmente es una buena inversión.

Huawei Mate XT Ultimate: ficha técnica completa

Uno de los atributos más importantes y llamativos de este Huawei es su sistema de triple pantalla, la cual puede ser posible gracia a sus dos bisagras de alta calidad. Este equipo logra tener un panel desplegado de 10.2 pulgadas con 120Hz de tasa de refresco y una resolución que llega a 2232 x 1008 pixeles.

¿Qué tan potente es este equipo premium? El Huawei Mate XT Ultimate llega con un procesador Kirin 9010 5G acompañado de 16GB de RAM, además de 512GB de memoria, además de una batería de 5600 mAh y carga de 66W.

Precio del Huawei Mate XT Ultimate. Foto: captura

¿Qué tan buenas son sus cámaras? Pues bien, este equipo chino llega con un sensor de 50MP con OIS y zoom óptico 5.5X, además de un gran angular de 12MP, un lente periscópico de 12MP con OIS y selfie de 8MP. No es el teléfono con las mejores cámaras, pero te servirá para tomar instantáneas increíbles.

Sin duda alguna, el Huawei Mate XT Ultimate es uno de los mejores equipos chinos diseñados. Sin embargo, su precio aún es inalcanzable para muchos. ¿Qué te parece? ¿Lo comprarías?