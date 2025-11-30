Olvídate del Xiaomi 15T Pro con este Huawei con 512GB, cámaras 4K y 5500 mAh: cuesta menos y es mejor

Pese a que Huawei sufrió de un 'beto' de Estados Unidos en 2019, la marca china ha sabido salir adelante y ha lanzado algunos de los teléfonos más potentes, los cuales sobresalen con sus cámaras de alta definición y su bajo precio.

Para este 2025, Huawei ha lanzado uno de sus mejores teléfonos para fotografía y video, el Pura 80 Ultra, un dispositivo que ya figura en el TOP1 de los mejores. Sin embargo, para la marca china esto no es suficiente y para la gama alta acaba de anunciar la llegada oficial del Huawei Nova 14 Pro, uno de sus dispositivos más equilibrados y baratos.

¿Qué características tiene el Huawei Nova 14 Pro? En primer lugar debes saber que su pantalla es de tipo OLED LTPO, con una diagonal de 6.78 pulgadas y una tasa de refresco de 120Hz. Su resolución es de 1224 x 2776 pixeles y tiene una protección Kunlun Glass.

Debido al beto con Estados Unidos, la marca china tiene sus propios procesadores y este teléfono llega con el Kirin 8020, acompañado de 12GB de RAM y 512GB de memoria en su versión más potente. Lo bueno de todo ello es que llega con una poderosa batería de 5500 mAh con carga de 100W por cable.

Colores del Huawei Nova 14 Pro. Foto: captura

Pero, uno de los atributos más importantes de este Huawei Nova 14 Pro es su juego de cámaras. En este caso tenemos una cámara de apertura ajustable RYYB de 50 MP, cámara Telefoto para retratos con zoom óptico RYYB de 12 MP (F2.4, Zoom Óptico 3x, Estabilización de Imagen IA y óptica), cámara Macro Ultra Gran Angular de 8 MP, cámara Ultra Chroma de 1.5 millones decanales espectrales + sensor de infrarrojos y selfie de enfoque automático para retratos de 50 MP.

El precio del Huawei Nova 14 Pro es de 1889 soles, lo que al tipo de cambio vigente representan unos 560 dólares. Sin duda alguna una de las mejores versiones por su capacidad y calidad de sensores.