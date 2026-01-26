Este antiguo Xiaomi combina diseño elegante, procesador GAMER y triple cámara LEICA 8K: su precio es un sencillo en 2026

Xiaomi sigue innovando con sus nuevos teléfonos y para este 2026 promete dominar el mercado global con sus más recientes lanzamientos. Y es que la firma asiática o se cansa de lanzar equipos y no solo ha presentado el Xiaomi 17 Pro Max o el Xiaomi 17 Ultra.

Por el lado de sus teléfonos GAMER también ha presentado el POCO F8 Pro y POCO F8 Ultra. Pero todo parece indicar que esto no es suficiente, ya que Xiaomi acaba de anunciar la llegada del Redmi Note 15 Pro y Redmi Note 15 Pro+ 5G, dos gama media de alto rendimiento y precio bajo.

Sin embargo, estos no solo los únicos equipos que valen la pena comprar de la mano de Xiaomi. Y es que la firma asiática tiene uno de los equipos más avanzados, el cual pese al paso de los años sigue siendo una excelente alternativa y este es el Xiaomi 13 Pro 5G.

¿Por qué el Xiaomi 13 Pro es uno de los mejores teléfonos Android? Pues bien, para empezar tiene una pantalla de tipo OLED de 6.73 pulgadas con una resolución de 3200 x 1440 pixeles, además de una tasa de refresco de 120Hz.

¿Qué tan potente es este Xiaomi? Tiene un procesador Snapdragn 8 Gen 2, acompañado de 12GB de RAM, 256GB de memoria interna, además de una poderosa batería de 4820 mAh que carga a 120W por cable y 50W de forma inalámbrica.

Colores del Xiaomi 13 Pro. Foto: Xiaomi

Como no podía ser de otra manera, los teléfonos Xiaomi tienen una colaboración con LEICA y esto hace que su capacidad sea superior. En este caso tenemos un lente de 50MP con OIS, lente Telefoto de 50MP, gran angular de 50MP y selfie de 32MP.

¿Qué precio tiene el Xiaomi 13 Pro en 2026? Gracias a que este teléfono fue lanzado en 2023, actualmente ha bajado su precio al mínimo y en eBay podrás encontrarlo por 400 dólares o 1400 soles, según el tipo de cambio vigente.