Comienza el 2026 con este Motorola de cuero con potencia GAMER, 512GB de memoria, triple cámara 4K y funciones con IA

Motorola se ha convertido en una de las marcas más populares del mercado de los smartphones. Para este 2026, la firma con capitales chinos ha presentado dos de sus smartphones más avanzados: Motorola Signature y Motorola Razr Fold, los cuales sobresalen por su alto rendimiento y cámaras 8K.

Sin embargo, Motorola también tiene en su catálogo uno de los teléfonos de gama media más avanzados y baratos, el cual si bien fue lanzado en 2025, sigue vigente y su precio ha bajado demasiado. Este es el Motorola Edge 60 5G, un dispositivo con calidad premium y alta performance.

Motorola Edge 60: ficha técnica completa

El Motorola Edge 60 tiene una pantalla de tipo pOLED de 6.67 pulgadas con una resolución Super HD, una tasa de refresco de 120Hz, además de 4500 nits de brillo y compatibilidad HDR10+.

Si hablamos de potencia, este Motorola Edge 60 llega con el potente chip MediaTek Dimensity 7300, el cual además llega con 12GB de RAM, 512GB de memoria, además de una batería de 5200 mAh con carga de 68W por cable.

El Motorola Edge 60 es uno de los teléfonos más avanzados y baratos. Foto: composición/www.notebookcheck.org

¿Qué tan potentes son sus cámaras? En este caso tenemos triple sensor de 50MP. Lente de 50MP con OIS, lente ultra gran angular de 50MP, lente Telefoto de 10MP y selfie de 50MP. Podrás tomar fotografías en alta calidad y grabar videos en 4K a 30fps.

Sin embargo, esto no es todo ya que el Motorola Edge 60 llega con Android 15, Moto AI, 5G, Wifi, Bluetooth 5.4 y otras funciones extra.