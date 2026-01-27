- Hoy:
Motorola G85: ¿qué tanto cuesta en 2026 este Motorola de cuero con chip Snapdragon, selfie de 32MP y pantalla 120Hz?
El Motorola G85 es un teléfono de gama media, pero tiene potencia suficiente para ser la mejor opción para este 2026. Su precio ha bajado demasiado.
Motorola se ha convertido en una de las marcas más populares del mercado de los smartphones y esto se debe, en gran medida, a que sus últimos modelos no solo tiene acabado premium, sino que ofrecen potencia elevada al menor precio.
En 2024, Motorola lanzó una de sus mejores versiones en la gama media, el potente Motorola G85, un smartphone con alta performance y precio reducido, puesto que tiene un procesador Snapdragon, amplia batería y unas cámaras 4K.
PUEDES VER: Este Xiaomi de 2024 tiene rendimiento TOP, 1TB, cámaras LEICA 8K y carga de 120W: su precio bajó al mínimo
¿Qué especificaciones tiene el Motorola G85? En primer lugar, este teléfono llega con una pantalla pOLED de 6.7 pulgadas con resolución FullHD+, además de tasa de refresco de 120Hz y un brillo máximo de 1600 nits, además de protección Gorilla Glass 5 para los golpes o caídas.
Sin embargo, esto no es todo ya que este Motorola de gama media tiene un procesador Snapdragon 6s Gen 3, acompañado de 12GB de RAM, además de 256GB de memoria y una poderosa batería de 5000 mAh con carga de 30W por cable.
Este es el Motorola G85. Foto: Motorola
Si bien este Motorola G85 no es el mejor para fotografías o videos, te permitirá grabar a 1080 a 60fps gracias a su cámara de 50MP con OIS, gran angular de 8MP y selfie de 32MP. Este será su mayor atributo para acompañarte en todo momento y captar los mejores recuerdos.
¿Qué precio tiene el Motorola G85 en 2026? Actualmente deberás pagar 1149 soles o 340 dólares por este potente Android. Sin duda una de las mejores alternativas en la gama alta.
