Motorola Edge 60 Fusion: ¿qué características y qué precio tiene en 2026 el gama media con diseño de biocuero y cámaras 4K?

Este 2026 se perfila a convertirse en el mejor año para Motorola, la marca con capitales chinos que acaba de presentar al mundo sus nuevos teléfonos premium: Motorola Signature y Motorola Razr Fold 5G, dos teléfonos con el mejor procesador Snapdragon y cámaras que permiten grabar videos en 8K.

Sin embargo, Motorola también tiene elementos suficientes para dominar la gama media, ya que hace solo algunos meses, en 2025, presentó uno de sus teléfonos más potentes y baratos que puedes comprar en 2026. Nos referimos al Motorola Edge 60 Fusion, un dispositivo diseñado en cuero vegano, que combina diseño premium y gran rendimiento al mejor precio posible.

¿Es el Motorola Edge 60 Fusion un buena alternativa en la gama media? Para responder esta pregunta, tienes que conocer todas sus especificaciones. En este caso tenemos un panel pOLED de 6.5 pulgadas con una resolución FullHD+ de 2712 x 1220 pixeles, además de una tasa de refresco de 120Hz y un brillo máximo de 4500 nits.

Si bien el Motorola Edge 60 Fusion no es GAMER, tiene un procesador bastante eficiente: el MediaTek Dimensity 7300, acompañado de 8G de RAM, el cual puede ampliarse hasta 24GB con RAM virtual y una memoria de 256GB, no expandible.

Pero, esto no es todo ya que este Motorola premium llega con 5200 mAh de batería con carga de 68W por cable. Este equipo no solo ofrece gran calidad, sino también conectividad Wifi 6, 5G, NFC, GPS y doble NanoSIM.

Este es el Motorola Edge 60 Fusion. Foto: composición/TrakinTech/@TrakinTech

Pes a que el Motorola Edge 60 Fusion no está diseñado para ser el rey de las fotos o videos, te dará un buen rendimiento, gracias a sus tres cámaras: lente 50MP con OIS, lente gran angular y macro de 12MP, sensor de luz y selfie de 32MP.

¿Qué precio tiene el Motorola Edge 60 Fusion en 2026? Actualmente podrás comprar este equipo por 1200 soles, es decir unos 350 dólares en el mercado internacional.