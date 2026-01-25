0
Motorola Edge 60 Pro: precio y características del potente gama alta BARATO con chip GAMER y diseño de biocuero

El Moto Edge 60 Pro se ha convertido en el gama alta más económico que puedes comprar en 2026. Tiene gran capacidad, batería de 6000 mAh y 5 años de actualizaciones.

El Motorola Edge 60 Pro es un teléfono de gama alta más potente y barato que puedes comprar en 2026.
El Motorola Edge 60 Pro es un teléfono de gama alta más potente y barato que puedes comprar en 2026. | Foto: composición/TrakinTech/@TrakinTech
Motorola quiere conquistar el mercado de la gama alta para este 2026 y es por ello que acaba de presentar al mundo sus dos nuevos modelos: Motorola Signature y Motorola Razr Fold, dos teléfonos con el mejor procesador Snapdragon 8 Gen 5 y cámaras que graban en calidad 8K.

Sin embargo, la firma con capitales chinos tiene en su catálogo uno de los mejores gama alta y también uno de los más baratos que puedes comprar para este 2026. ¿De qué modelo hablamos? Nada más y nada menos que del Motorola Edge 60 Pro, un todoterreno con diseño premium, potencia y bajo costo. Es el sueño de todo gamer con poco dinero.

El Galaxy S26 Ultra de Samsung llegará al mercado en febrero de 2026 y tendrá las especificaciones más avanzadas.

PUEDES VER: Galaxy S26 Ultra: precio, cuándo sale y qué especificaciones tiene el teléfono más TOP de Samsung con cámaras 8K

¿Es tan bueno el Motorola Edge 60 Pro? Para saber esto, te vamos a revelar todas las especificaciones a tener en cuenta con este smartphone. Su pantalla es de tipo pOLED, plastic OLED, de 6.67 pulgadas con una resolución Super HD, tasa de refresco de 120Hz y un brillo pico de 4500 nits.

La potencia de este Motorola Edge 60 Pro llega con el potente Mediatek Dimensity 8350 Extreme, 12GB de RAM, 512GB de memoria, además una poderosa batería de 6000 mAh con carga de 80W por cable y 15W de forma inalámbrica.

Motorola Edge 60 Pro

El Motorola Edge 60 Pro es un gama alta barato. Foto: composición/TrakinTech/@TrakinTech

¿Qué tan buenas son sus cámaras? En este caso tenemos un sensor de 50MP con OIS, lente gran angular de 50MP, lente Telefoto de 10MP y selfie de 50MP. Podrás grabar videos en 4K a 60fps y tomar fotografías de alta resolución tanto de día como de noche.

El precio de este Moto Edge 60 Pro es de 2000 soles, lo que al tipo de cambio vigente representa unos 600 dólares. Sin duda una buena alternativa para este 2026.

