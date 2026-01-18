No solo tiene diseño premium: este Motorola es tan poderoso como un iPhone 16, graba en 4K y carga en 20 minutos

Para este 2026, Motorola ha decidido enfrentar a Samsung y Apple con sus nuevos teléfonos PREMIUM, el Motorola Signature y el Motorola Razr Fold, dos modernos equipos con procesadores avanzados y cámaras que pueden grabar en calidad 8K.

Sin embargo, se estima que estos teléfono de Motorola pueden llegar a costar entre 1500 a 2500 dólares, por lo que los 'Motolovers' están buscando alternativas igual de potentes, pero más baratas y es por ello que el Motorola Edge 60 se ha convertido en la mejor alternativa puesto que tiene las 3B de bueno, bonito y barato.

¿Qué tan potente es el Motorola Edge 60? Hoy en Libero.pe te vamos a revelar todas las especificaciones que debes tener en cuenta antes de comprar este potente gama media cuyo precio ha bajado demasiado desde su lanzamiento hace solo algunos meses.

El Motorola Edge 60 tiene una pantalla de tipo pOLED de 6.67 pulgadas con una resolución SuperHD, además de 120Hz y un brillo máximo de 4500 nits. Con este panel podrás disfrutar de mejor forma el contenido multimedia que reproduces.

¿Qué tan potente es el Motorola Edge 60? Su procesador es el MediaTek Dimensity 7300, acompañado de 12GB de RAM, además de 512GB de memoria y una batería de 5200 mAh con carga de 68W por cable.

Este es el Motorola Edge 60. Foto: composición/@TrakinTech

Pero, uno de los atributos más importantes de este Motorola es su juego de cámaras, el cual está compuesto de la siguiente manera: lente 50MP con OIS, lente gran angular de 50MP, lente Telefoto de 10MP y selfie de 50MP. No solo podrás grabar en 4K, sino que tus fotografías saldrán en alta calidad.

¿Qué precio tiene el Motorola Edge 60 en 2026? Actualmente puedes encontrar este teléfono por 1299 soles, lo que al tipo de cambio representa unos 380 dólares en el mercado internacional.