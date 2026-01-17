- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Sport Boys
- Al Nassr vs Al Shabab
- Manchester United vs Manchestet City
- Real Madrid vs Levante
- Peñarol vs Rive Plate
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Este antiguo Motorola de 2022 es tan potente que supera al iPhone 17 con sus cámaras 8K y su precio más bajo
El Motorola Edge 30 Ultra es uno de los mejores teléfonos que Motorola lanzó en 2022. Tiene cámaras TOP y un procesador GAMER avanzado. Su precio ahora es muy bajo.
Motorola acaba de sorprender al mundo con la llegada de su nuevo teléfono PREMIUM, el Motorola Signature, el cual si bien debió llamarse Moto Edge 70 Ultra, pero para este 2026 renueva su nombre y posee características demasiado TOP para el precio que maneja.
Si estás pensando renovar tu teléfono, pero no te alcanza para comprar este dispositivo de Motorola, entonces podrías apuntar a uan versión anterior, la cual no solo tenga gran capacidad, sino un precio mucho más reducido. Este es el caso del Motorola Edge 30 Ultra, un equipo que si bien fue lanzado en 2022, sigue vigente y podría ser la mejor compra que hagas en 2026.
PUEDES VER: Galaxy A37: precio, características y cuándo sale el teléfono de gama media más POTENTE y BARATO de Samsung
Para empezar el análisis del Motorola Edge 30 Ultra, debes saber que este teléfono llega con una pantalla OLED de 6.7 pulgadas con una increíble tasa de refresco de 144Hz, además de una compatibilidad con HDR10+.
Si hablamos de potencia, debes saber que este moderno teléfono llega con un procesador Snapdragon 8+ Gen 1, acompañado de 12GB de RAM, además de 256GB y 512GB en su versión más avanzada. Ademas, su batería es de 4610 mAh y tiene una carga de 125W por cable y 50W de forma inalámbrica.
Este es el Motorola Edge 30 Ultra. Foto: Motorola
¿Qué tan potentes son sus cámaras? Este es el mejor atributo de este teléfono de Motorola, el cual llega con cámara de 200MP con OIS, gran angular de 50MP, Telefoto de 12MP y selfie de 60MP. No solo podrás grabar en 4K y 8K, sino que tus fotografías serán bastante buenas tanto de día como de noche.
El precio del Motorola Edge 30 Ultra en 2026 es de 2300 soles, lo que al tipo de cambio vigente representa unos 680 dólares. ¿Qué te parece? Sin duda una excelente alternativa para este 2026.
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90