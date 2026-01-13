Este Motorola hecho de 'madera' tiene cámaras 4K, chip GAMER Snapdragon 8 y precio BAJO

En el marco del CES 2026, evento que se realizó del 6 al 9 de enero en Las Vegas, Motorola anunció por todo lo alto su nuevo teléfono PREMIUM, el Motorola Signature, el cual iba a ser el Moto Edge 70 Ultra y el Motorola Razr Fold, su primer dispositivo plegable tipo libro.

Sin embargo, miles de usuarios desearían poder comprar el Motorola Signature, lo cierto es que se estima que este potente Android costará entre 1500 a 2000 dólares, por lo que algunos fans de Motorola están buscando alternativas igual de potentes y más baratas, este es el caso de Moto Edge 50 ULTRA de 2024.

Por si no lo recuerdas, en 2024, Motorola presentó al mundo el primer teléfono cubierto de 'madera', este es el Motorola Edge 50 ULTRA, un dispositivo provisto de cámaras con calidad 4K y un potente chip Snapdragon. ¿Qué otras especificaciones tiene este celular TOP? Aquí todos los detalles.

El Motorola Edge 50 ULTRA pertenece a la categoría premium y esto significa que sus materiales de construcción son elevados. Su pantalla es de tipo pOLED de 6.7 pulgadas con una tasa de refresco de 144Hz, con un brillo de 2500 nits y compatibilidad con HDR10+.

Si hablamos de potencia, este Motorola Edge 50 ULTRA llega con el chip Snapdragon 8s Gen 3, acompañado de 16GB de RAM, 1TB de memoria, además de una batería de 4500 mAh con carga de 125W, uma de las más veloces del mercado, incluso hasta 2026.

Este es el Motorola Edge 50 ULTRA. Foto: composición/@SunnitonJRLiu

¿Qué tan buenas son sus cámara? En este caso tenemos lentes de alta definición: lente de 50MP con OIS, lente ultra gran angular de 50MP, lente Telefoto de 64MP y selfie de 50MP. Videos en 4K a 60fps y fotografías de alta definición tanto de día como de noche.

El precio oficial del Motorola Edge 50 ULTRA ha bajado demasiado y actualmente tiene un costo de 2899 soles, lo que al tipo de cambio representa unos 860 dólares.