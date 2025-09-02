Redmi Note 15 Pro vs. POCO X7: estas son las 5 diferencias clave entre los dos teléfonos casi idénticos

Desde el lanzamiento de su primer teléfono en 2011, la marca china Xiaomi ha sabido ganarse el reconocimiento internacional, puesto que sus teléfonos no solo sobresalen por su gran potencia, sino también por sus precios reducidos.

Para este 2025, Xiaomi promete 'dominar' la gama media con su nuevo teléfono de su familia Redmi, este potente Android que acaba de presentar se llama Redmi Note 15 Pro 5G, un equipo con cámaras 4K, batería de 7000 mAh y carga ultra veloz.

Sin embargo, si eres fanático de los videojuegos, la misma Xiaomi tiene una línea de teléfonos GAMER de bajo costo y esta es la serie POCO, la cual actualmente cuenta con algunos de los modelos más poderosos. Uno de los modelos más recientes es el POCO X7 5G, el cual no solo cuenta con un procesador avanzado, sino también un amplio almacenamiento, un RAM elevado y cámaras optimizadas.

Este versus de Xiaomi es uno de los más reñidos. Foto: composición/LB

Si bien ambos modelos, Redmi Note 15 Pro y POCO X7, se parecen demasiado, lo cierto es que tienen especificaciones bastante diferentes. Aquí realizaremos una comparación extrema entre ambos modernos equipos.