Redmi Note 15 Pro vs. POCO X7: estas son las 5 diferencias clave entre los dos teléfonos casi idénticos
Estos dos teléfonos de Xiaomi se parecen demasiado, pero tienen especificaciones muy distintas. Conoce cuál vale la pena comprar y cuál es el precio que manejan.
Desde el lanzamiento de su primer teléfono en 2011, la marca china Xiaomi ha sabido ganarse el reconocimiento internacional, puesto que sus teléfonos no solo sobresalen por su gran potencia, sino también por sus precios reducidos.
Para este 2025, Xiaomi promete 'dominar' la gama media con su nuevo teléfono de su familia Redmi, este potente Android que acaba de presentar se llama Redmi Note 15 Pro 5G, un equipo con cámaras 4K, batería de 7000 mAh y carga ultra veloz.
PUEDES VER: Olvídate de Xiaomi con este Samsung con pantalla AMOLED, procesador GAMER, 256GB de memoria, y triple cámara 4K
Sin embargo, si eres fanático de los videojuegos, la misma Xiaomi tiene una línea de teléfonos GAMER de bajo costo y esta es la serie POCO, la cual actualmente cuenta con algunos de los modelos más poderosos. Uno de los modelos más recientes es el POCO X7 5G, el cual no solo cuenta con un procesador avanzado, sino también un amplio almacenamiento, un RAM elevado y cámaras optimizadas.Este versus de Xiaomi es uno de los más reñidos. Foto: composición/LB
Si bien ambos modelos, Redmi Note 15 Pro y POCO X7, se parecen demasiado, lo cierto es que tienen especificaciones bastante diferentes. Aquí realizaremos una comparación extrema entre ambos modernos equipos.
|Características
|POCO X7
|Redmi Note 15 Pro
|Dimensiones
|162.3 x 74.4 x 8.4 mm / 8.6 mm
|78.1 mm x 163.6 mm x 7.8 mm.
|Peso
|190 g
|211 g
|Pantalla y dimensiones
| 6,67 pulgadas AMOLED curva
Tasa de refresco de 120 Hz
Tasa de muestreo táctil de 2560 Hz
Brillo HBM 1.200 nits
Brillo pico 3.000 nits
Gorilla Glass Victus 2
|Pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas
Corning Gorilla Glass Victus
Tasa de refresco de hasta 120 Hz
|Resolución y densidad
|Resolución 1,5K de 2.712 x 1.220 pixeles
|1280 x 2772 píxeles
|Procesador
|MediaTek Dimensity 7300 Ultra
|MediaTek Dimensity 7400
|Memoria RAM
|8 GB/12 GB
|8 GB
|Sistema operativo
|Xiaomi HyperOS 2
|Android 15 One UI 7.0
|Almacenamiento interno
|256/512 GB
|256 GB UFS 2.2
Micro SD hasta 1 TB
|Cámaras
Principal: 50 MP con OIS y f/,15
Gran angular: 8 MP y f/2,2
Macro: 2MP
Cámara frontal: 20 MP y f/2,2
Principal: 50 MP, f/1.5, OIS
Ultra gran angular: 8 MP, f/2.8
Macro: 2 MP, f/2.4
Cámara frontal: 20 mpx
|Batería
| 5.110mAh
Carga rápida de 45W
|7000 mAh
Carga rápida de 45W
Super Fast Charge 2.0
|Precio
|S/ 879
|S/ 1,569
|Otros detalles
| WiFi Dual
Bluetooth 5.4
NFC
Dual SIM
IP68
Infrarrojo
|Sensor de huellas en pantalla
IP67
5G
WiFi
Bluetooth
