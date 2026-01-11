- Hoy:
Olvídate de Samsung y Apple con este Motorola de cuero que tiene 24GB de RAM, cámaras 4K y precio ultra bajo
El Motorola Edge 60 Fusion no solo tiene un chip potente, carga a 68W, soporta agua y además tiene un selfie de primera. Su precio es el más bajo de su categoría.
Motorola acaba de sorprender al mundo con su nuevo teléfono premium, el Moto Signature, un equipo con el chip GAMER más avanzado, el Snapdragon 8 Elite Gen 5, y un juego de cámaras que es capaz de grabar videos en 8K a 30fps.
Sin embargo, para tener este teléfono contigo deberás tener un presupuesto elevado, ya que se cree que tendrá un precio que no bajará de 1500 dólares. Es por ello que miles de usuarios están buscando alternativas igual de potentes, pero más baratas. Este es el caso del Motorola Edge 60 Fusion, un equipo que ha sido presentado en 2025 y ha bajado su precio al mínimo.
PUEDES VER: Xiaomi 17 Pro Max: qué precio tiene en 2026 el teléfono chino con Snapdragon 8 Gen 5, cámaras 8K y doble pantalla
Y es que si bien el Motorola Edge 60 Fusion fue lanzado en 1200 soles, actualmente para enero del 2026 tiene un precio de 1099 soles o 325 dólares en el mercado internacional. ¿Vale la pena comprarlo? Pues bien, en esta nota podrás saber todas sus especificaciones.
En primer lugar, debes saber que el Motorola Edge 60 Fusion tiene una pantalla pOLED de 6.5 pulgadas con resolución FulHD+ de 2712 x 1220 pixeles, además de 120Hz de tasa de refresco, un brillo máximo de 4500 nits y una protección Gorilla Glass 7i.
Este es el Motorola Edge 60 Fusion. Foto: composición/GSMArena Official - YouTube
Y si hablamos de potencia, el Motorola Edge 60 Fusion llega con el chip Mediatek Dimensity 7300, acompañado de 8GB de RAM físico, el cual puede llegar a 24GB con la opción RAM virtual. El almacenamiento que tiene es de 256GB de memoria y además una batería de 5200 mAh con carga de 68W.
Pero, si de fotografías y videos se trata, este Motorola Edge 60 Fusion no lo hace nada mal, puesto que llega con un juego de cámaras impresionante: lente de 50MP con OIS, lente gran angular de 12MP, sensor de luz y selfie de 32MP. Videos en 4K a 30fps y fotografías de alta resolución tanto de día como de noche.
