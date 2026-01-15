- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Racing vs Barcelona
- Olimpia vs Colo Colo
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Este Motorola de cuero es ULTRA delgado pero tiene batería de 6000 mAh, pantalla 120Hz, chip GAMER, 512GB y cámaras 4K
El Motorola Edge 60 Pro no solo tiene colores PANTONE y cubierta de cuero. Es bastante potente y su precio es económico. Conoce si vale la pena para este 2026.
Los teléfonos de Motorola están conquistando la preferencia de los usuarios más exigentes no solo por los diseños premium que ahora manejan, sino también por sus altas especificaciones y sus precios competitivos.
Para este 2026, Motorola intentará dominar la gama alta con sus nuevos modelos Motorola Signature y Motorola Razr Fold 5G, dos teléfono TOP que impresionarán con su diseño, cámaras 8K y procesador Snapdragon Serie 8.
PUEDES VER: Empieza el 2026 con este Motorola con procesador Snapdragon, 512GB, triple cámara 4K y precio reducido
Si estás pensando renovar tu teléfono, pero no te alcanza para uno de estos Motorola, hoy conocerás un modelo que si bien no es tan barato, podrá ser la la mejor compra que hagas en tu vida. Este es el Motorola Edge 60 Pro, un gama alta bastante eficiente que puedes tener cnon descuento para este 2026.
Por si no lo sabes, el Motorola Edge 60 Pro es uno de los teléfonos más avanzados que ha lanzado Motorola para 2025. Tiene una configuración avanzada y su precio ha caído en 600 soles, casi 200 dólares.
¿Cuáles son las especificaciones del Motorola Edge 60 Pro? Su pantalla es de tipo pOLED de 6.67 pulgadas con una resolución Super HD, además de 120Hz de tasa de refresco y un brillo máximo de 4500 nits de brillo.
Ete es el Motorola Edge 60 Pro. Foto: composición/www.notebookcheck.org
La potencia de este Motorola Edge 60 Pro llega con el procesador Mediatek Dimensity 8350 Extreme, el cual está complementado con 12GB de RAM, 512GB de memoria, además de 6000 mAh de batería y carga de 80W por cable y 15W de forma inalámbrica.
Pero esto no es todo, ya que este Motorola de gama alta tiene un juego de cámaras con tecnología Sony: lente de 50MP con OIS, lente 50MP con gran angular, lente Telefoto de 10MP y selfie de 50MP. Los videos que grabes son en formato 4K a 60fps y tiene fotografías de alta definición tanto de día como de noche.
¿Qué precio tiene el Motorola Edge 60 Pro en 2026? Actualmente con 2000 soles podrás obtener este smartphone, lo que al tipo de cambio representan unos 600 dólares. Un precio más que aceptable para la alta configuración que maneja este Motorola.
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90