Galaxy A37: precio, características y cuándo sale el teléfono de gama media más POTENTE y BARATO de Samsung

En solo algunas semanas, Samsung presentará al mundo su nuevo teléfono premium, el Galaxy S26 Ultra 5G, un celular muy avanzado que no solo tiene el chip GAMER más potente, el Snapdragon 8 Elite Gen 5, sino que sus cámaras de 200MP te permitirán grabar videos en calidad 4K y 8K.

Sin embargo, si bien este teléfono es el mejor de la marca coreana, será también uno de los más costosos, por lo que Samsung también piensa en los usuarios con presupuesto bajo y acaba de anunciar la llegada del Galaxy A37 5G, un dispositivo muy potente, pero más económico.

Si bien el Galaxy A57 será el teléfono más potente de la gama media de Samsung, lo cierto es que el Galaxy A37 también ofrece un rendimiento avanzado con su chip Snapdragon y una serie de ventajas en sus cámaras.

¿En qué fecha será anunciado el Galaxy A37 de Samsung? Este teléfono llegará en febrero del 2026 y se cree que su precio será de 350 a 400 dólares. Sin embargo, este dato aún no está confirmado.

Si hablamos de su pantalla, el Galaxy A37 tendrá un panel Super AMOLED de 6.7 pulgadas con una tasa de refresco de 120Hz, además de una resolución de 1080 x 2340 pixeles, además de una protección Gorilla Gass Victus+.

Colores del Galaxy A37 de Samsung. Foto: Samsung

La potencia de este teléfono de Samsung llegaría con el potente Snapdragon 7 Gen 3, acompañado de 8GB de RAM y 256GB o 512GB de memoria interna, no expandible. Además, su batería es de 5000 mAh con carga de 45W por cable.

Lo mejor de este Galaxy A37 de Samsung sería su potente juego de cámaras: lente de 50MP con OIS, 12MP en su lente gran angular, lente macro de 5MP y selfie de 12MP. Finalmente podrás grabar videos en 4K a 60fps y tomar fotografías de alta definición.

¿Qué te parece? Sin duda alguna, el Galaxy A37 de Samsung será uno de los teléfonos más avanzados que podrás comprar en 2026.