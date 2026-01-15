Más de 200 soles de descuento en Yape por este Samsung con triple cámara 50MP, pantalla FullHD+ y 1TB de memoria

Yape no solo se ha convertido en la aplicación más utilizada para transferir y recibir dinero de forma casi inmediata. La App del BCP ya es utilizada por más de 10 millones de usuarios y esto también se debe a la Tienda virtual que ahora posee, la ccual te ofrece descuentos INCREÍBLES, pero por tiempo limitado.

El Galaxy A16 es uno de los teléfonos más BARATOS de Samsung, pero esto no significa que no sea potente. Lo mejor de todo es que ahora podrás conseguirlo con descuento de 236 soles por Yape. ¿No lo crees? Te enseñamos cómo obtener este super descuento en la App del BCP.

Para comprar el Galaxy A16 de Samsung con descuento de 236 soles, solo deberás ingresar al aplicativo Yape, buscar la Tienda virtual y finalmente encontrar este modelo. El precio final del smartphone es de 499 soles y el precio se debitará de tu saldo disponible.

Lo mejor de todo es que el producto, será entregado en tu casa, en un plazo de 24 a 48 horas. Recuerda que deberás colocar tus datos para que te llegue el teléfono. Esta es la garantía que ofrece BCP y Yape.

¿Qué características tiene el Galaxy A16 de Samsung? Este teléfono llega con pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas y 90Hz. Un procesador Exynos 1330, 4GB de RAM, 1TB con microSD, además de triple cámara de 50MP y batería de 5000 mAh con carga de 25W.