Yape quiere que renueves tu teléfono y te regala un descuento de S/ 150 para comprar este Motorola con 256GB y cámara DUAL

Con más de 10 millones de usuarios en todo el Perú, la aplicación Yape del BCP se ha convertido en una de las Apps más populares y es por ello que ahora no solo te permite enviar o recibir dinero de forma inmediata, sino también realizar compras de diferentes productos y/o servicios.

A pocos días de iniciar el mes de enero del 2026, miles de usuarios buscan renovar tus teléfonos y es por ello que Yape ahora ofrece descuentos especiales para comprar diferentes celulares.

El Moto G35 es uno de los teléfonos de gama media más equilibrados que ha lanzado Motorola y gracias al Yape podrás conseguirla por solo 549 soles, es decir con un descuento de 150 soles.

Para acceder a la promoción del Yape, solo deberás ingresar al aplicativo, buscar la Tienda virtual y finalmente buscar el Motorola G35, el cual tiene un precio de 699, pero por tiempo limitado podrás conseguirlo por 549 soles.

Lo mejor de todo esto es que Yape te garantiza que tu compra es 100% segura, es decir que el dinero se debitará de tu cuenta y e producto llegará a tu casa en un plazo de 24 a 48 horas.

¿Qué características tiene el Motorola G35? Este teléfono llega con pantalla de 6.72 pulgadas con resolución FullHD+, también tiene un procesador UNISOC T760, acompañado de 256GB de memoria, la cual se amplía hasta 1TB con microSD, además de un juego de cámaras de 50MP y batería de 5000 mAh con carga de 18W.