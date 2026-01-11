Yape regala DESCUENTO ÚNICO de 1300 soles para comprar este iPhone ROSA con cámaras 4K y rendimiento TOP

No hay duda que los teléfonos de Apple se han convertido en los equipos más cotizados del mercado global y con la llegada del iPhone 17, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, los modelos antiguos han tomado protagonismo, puesto que son igual de potentes pero más baratos.

Si quiere comprar tu primer iPhone y no sabes cuál elegir, estás de suerte puesto que el aplicativo del BCP, el Yape, acaba e lanzar una promoción INSUPERABLE, con la que podrás comprar el iPhone 16 de Apple con un INCREÍBLE descuento, pero por tiempo limitado.

Así es, si entras a la aplicación Yape y buscas los descuentos, podrás ver que el iPhone 16 puede ser tuyo con un descuento especial de 1300 soles. ¿No lo crees? Aquí te dejamos toda la información para que puedas comprarlo ya mismo.

Si bien el iPhone 16 cuesta o puede costar 4199 soles, ahora con Yape podrás obtenerlo por 2899 soles, lo que significa un descuento de 1300 soles, pero únicamente solo algunas unidades.

Para comprar el iPhone 16 en Yape, solo deberás ingresar al aplicativo, buscar la Tienda virtual y encontrar la oferta del BCP. Verás que el descuento ya fue aplicado y solo basta con comprar el equipo y te llegará a la puerta de tu casa en un plazo de entre 24 a 48 horas.

¿Qué características técnicas tiene el iPhone 16? Pantalla OLED Super Retina de 6.1 pulgadas con 60Hz, procesador Apple Bionic A18, 256GB o 512GB, doble cámara 48MP con calidad 4K y batería de 3600 mAh.