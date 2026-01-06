Comienza el 2026 con este poderoso Honor con 256GB, batería de 5300 mAh y precio reducido en Yape

Gracias a la facilidad que ofrece el Yape para transferir y recibir dinero casi de forma inmediata, la App del BCP se ha convertido en uno de los medios de pago más populares del Perú y actualmente puedes 'yapear' hasta el pasaje de las combis, la comida en restaurantes o incluso pagar servicios desde la propia aplicación.

Sin embargo, esto no es todo, ya que ahora también puedes comprar diferentes productos tecnológicos como tablets, Smart TV, celulares y hasta audífonos desde la propia App del Yape y obtener grandes descuentos, pero por tiempo limitado.

¿Quieres empezar el año con un nuevo celular que sea potente y barato? Entonces el Honor X6c podría ser tu mejor opción y lo mejor de todo es que ahora lo puedes comprar por solo 529 soles en la App del BCP.

Y es que si entras al Yape y buscas la 'Tienda virtual', podrás encontrar descuentos en diferentes teléfonos y uno de los más llamativos es el Honor X6c, el cual tiene gran capacidad y tiene descuento de 120 soles.

El precio del Honor X6c en Yape. Foto: captura.

¿Cómo acceder a la promoción de Yape? Lo único que debes hacer es ubicar la oferta exclusiva, agregarla al carrito y realizar la compra. El monto se descuenta de tu saldo disponible y el producto llega en un periodo de entre 24 a 48 horas.

¿Qué características tiene el Honor X6c? Este gama media tiene una pantalla de 6.61 pulgadas, procesador Mediatek Helio G81 Ultra, 8GB de RAM, 256GB de memoria, además de una batería de 5300 mAh y doble cámara de 50MP.