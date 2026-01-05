Yape te regala 1100 soles para comprar este Oppo con cámaras 4K, procesador Snapdragon y resistencia al agua

Con más de 10 millones de usuarios activos, Yape se ha convertido en una de las aplicaciones más utilizadas en el Perú, puesto que ya no solo te permite recibir y transferir dinero de forma casi inmediata, sino también comprar diferentes productos y servicios.

Si estás pensando renovar tu teléfono, pero no sabes cuál elegir, puesto que existen miles de opciones. Debes de saber que con Yape, podrás comprar uno de los mejores equipos de OPPO con un descuento de 1100 soles. ¿De qué equipo hablamos? Del Oppo Reno 13F, un smartphone muy resistente y de alta calidad.

Pese a que este Oppo Reno 13F fue lanzado al mercado por un precio de 2399 soles, actualmente y solo por Yape lo podrás comprar por 1299 soles, lo que significa que tendrás un descuento de 1100 soles.

Sin embargo, si quieres obtener esta oferta especial por Yape, deberás ser rápido, puesto que quedan pocas unidades. Solo deberás ingresar a la App, luego buscar la Tienda virtual y finalmente acceder a la promo del Oppo Reno 13F.

Lo mejor de todo es que el precio del Oppo Reno 13F, en este caso 1299 soles, se debitará del saldo disponible en tu cuenta BCP y el producto llegará hasta la puerta de tu casa en un plazo de 24 a 48 horas. Esta es la garantía que da la aplicación Yape del BCP.

¿Qué características tiene el Oppo Reno 13F? Su pantalla es de tipo AMOLED de 6.67 pulgadas con 120Hz. Su procesador es el Snapdragon 6 Gen 1, acompañado de 12GB de rAM y 512GB de memoria. Sus cámaras de 50MP graban en 4K a 30fps y tiene una poderosa batería de 5800 mAh.