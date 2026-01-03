Empieza el 2026 con el iPhone 14 que tanto soñaste: Yape otorga descuento de S/ 1200 para comprar este teléfono de Apple

Yape es una de las aplicaciones más utilizadas en el Perú y gracias a ello ahora no solo ofrece la posibilidad de transferir o recibir dinero de forma inmediata, sino que además te ofrece descuentos exclusivos para comprar diferentes productos, incluidos smartphones y tablets.

A pocos días de iniciar el año 2026, miles de usuarios están pensando en renovar sus teléfonos y qué mejor manera de empezar esta nueva etapa con un iPhone 15, uno de los mejores teléfonos diseñados por Apple. Y, por si fuera poco, este equipo TOP ahora lo podrás comprar con descuento de 1200 soles por Yape.

Así es, Yape te ofrece el nuevo iPhone 15 de Apple por un precio de 2299 soles, lo que significa un descuento de 1200 soles con la App del BCP. ¿Quieres aprovechar esta oferta por tiempo limitado? Si es así, entonces llegaste al lugar correcto. Te daremos las pautas para poder aprovechar este descuento.

Lo primero que debes hacer es ingresar al aplicativo Yape, para luego buscar la Tienda virtual y buscar las ofertas de Smartphones. El iPhone 15 lo puedes ver entre las principales ofertas y solo queda agregarlo al carrito o finalizar la compra.

Ya puedes comprar el iPhone 15 con descuento exclusivo por Yape. Foto: captura.

Recuerda que el precio del iPhone 15 se debitará de tu cuenta personal y el producto llegará a la puerta de tu casa en un plazo de 24 a 48 horas. Esta es la garantía que ofrece el BCP en este tipo de compras.

¿Qué características tiene el iPhone 15? En este caso tenemos un equipo con procesador Apple A16 Bionic, 512GB de memoria, 6GB de RAM, doble cámara de 48MP que graba en 4K a 60fps, además de batería duradera y certificación IP68.