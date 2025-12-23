iPhone 17 Pro Max: cómo comprar el teléfono más potente de Apple con 1300 soles de descuento en Yape

Según el Banco de Crédito del Perú (BCP), actualmente existen unos 10 millones de peruanos que utilizan el Yape, la 'App morada' que te permite enviar y recibir dinero casi de forma inmediata.

La gran fama de Yape ha permitido que ahora también se pueda realizar compras de diferentes productos como hamburguesas, pollo a la brasa, laptops, televisores y hasta celulares de diferentes marcas como Samsung, Motorola y Apple.

PUEDES VER: Yape te regala 2000 soles de descuento para comprar este Samsung que tiene cámaras de 200MP que graba en 8K

En septiembre de este 2025, Apple presentó al mundo su nuevo iPhone 17 Pro Max, su equipo premium que llegó a alcanzar un precio de 2000 dólares en algunos mercados. Sin embargo, si quieres tener uno ahora lo puedes hacer con un superdescuento mediante Yape.

Tal como figura en la App del BCP, si quieres comprar el nuevo iPhone 17 Pro Max solo deberás pagar 5699 soles, lo que implica un descuento de 1301 soles, ya que el precio real de este teléfono de Apple es de 7000 soles.

¿Cómo puedo comprar el iPhone 17 Pro Max en Yape? Lo único que tienes que hacer es ingresar a la App, buscar la Tienda Virtual, para luego encontrar el descuento de 1300 par el teléfono de Apple.

Lo mejor de todo es que el dinero se descontará de tu saldo disponible y el iPhone 17 Pro Max llegará directamente a tu casa en un periodo entre 24 a 48 horas.

¿Qué características tiene el iPhone 17 Pro Max? Su pantalla es de tipo OLED Super Retina XDR de 6.9 pulgadas con 120Hz, además de 3000 nits y una resolución de 2868 x 1320 pixeles. Su procesador es el Apple Bionic A19 Pro, 12GB de RAM, 1TB de memoria y triple cámara de 48MP con calidad 4K a 120fps.

Lo mejor de todo es que su batería es de 4832 mAh, carga de 40W y además, este iPhone 17 Pro Max llega con el iOS 26 y recibirá actualizaciones por 5 años.