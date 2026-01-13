Más de S/ 2900 soles de DESCUENTO para comprar el Galaxy S24 Ultra: aprovecha esta PROMO de Yape

Según el último reporte del BCP, la aplicación Yape ya es utilizada por más de 10 millones de usuarios. Esta popularidad no solo se debe a que te permite enviar y recibir dinero de forma casi inmediata. Y es que ahora también podrás comprar diferentes productos y/o servicios desde la propia 'Tienda virtual' creada dentro de la herramienta.

Por si no lo sabes, Yape ahora también ofrece grandes descuentos y promociones para comprar celulares, tablets y otros electrodomésticos, con descuentos que varían entre 20%, 30% y hasta 50% menos.

Si estabas pensando renovar tu teléfono y quieres comprarte un Samsung de alta calidad, entonces estás de suerte puesto que ahora podrás comprar el Galaxy S24 Ultra, con un descuento de 2900 soles, pero por tiempo limitado. ¿Cómo obtener esta promo? Aquí todos los detalles.

Si quieres comprar el Galaxy S24 Ultra de Samsung con un descuento especial, solo deberás ingresar al aplicativo Yape, hasta el 31 de enero del 2026, y buscar la Tienda virtual. Una vez dentro busca la promoción y podrás comprar este teléfono TOP por solo 3449 soles, ya está incluido el descuento de 2900 soles.

Este es el Galaxy S24 Ultra de Samsung. Foto: captura.

Lo mejor de todo es que el precio del Galaxy S24 Ultra se descontará de tu saldo disponible en tu cuenta Yape y el producto llegará hasta la puerta de tu casa en un plazo de entre 24 a 48 horas.

¿Qué características tiene el Galaxy S24 Ultra de Samsung? Tiene una pantalla de 6.8 pulgadas AMOLED con 120Hz, además de un procesador Snapdragon 8 Gen 3, 12GB de RAM, 512GB y cuádruple cámara de 200MP que graba videos en 8K 30fps. Sin duda una excelente alternativa para este 2026.