Honor Magic 8 Lite vs. Galaxy A57: ¿cuál de estos gama media de 2026 debería comprar por sus cámaras y precio bajo?

El Honor Magic 8 Lite será uno de los teléfonos con mayor batería y resistencia a golpes. Por su parte, el Galaxy A57 será un teléfono TOP. ¿cuál me conviene más?

Daniel Robles
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Honor Magic 8 Lite y Galaxy A57 de Samsung.
Para este 2026, la marca china Honor lanzará al mercado uno de sus teléfonos más emblemáticos, el Honor Magic 8 Lite, un teléfono que se caracteriza por su increíble batería de 8300 mAh, una memoria de 512GB, un chip GAMER y un precio bastante reducido.

Por su parte, Samsung también hará lo propio con su nuevo teléfono de gama media, el Galaxy A57 5G, un dispositivo provisto de cámaras 4K, un renovado chip Exynos 1680 y nuevas funciones con inteligencia artificial.

Si estás pensando en renovar tu teléfono y uno de estos modelos es tu mejor alternativa, entonces en esta nota conocerás la ficha técnica del Honor Magic 8 Lite y Galaxy A57 de Samsung. De esta forma podrás tomar la mejor decisión posible.

Honor Magic 8 Lite vs. Galaxy A57: especificaciones.

Pantalla, procesador, memoria RAM, almacenamiento, cámaras, batería, sistema, entre otras especificaciones, son necesarias para diferenciar estos dos modelos de Honor y Samsung. De esta manera podrás diferenciarlos y conocer cuál es la mejor opción para este 2026.

CaracterísticasGalaxy A57 5GHonor Magic 8 Lite
Dimensiones16,11 x 7,74 x 8,2 mm 161.9 x 76.1 x 7.8 mm
Peso213 g193g
Pantalla y dimensionesSuper AMOLED de 6.7 pulgadas
Full HD+
1000 nits de brillo máximo
120Hz		AMOLED de 6,79 pulgadas
Resolución FullHD HDR
Refresco 120Hz
HBM: 1.200 nits
Corning Gorilla Glass Victus+
Resolución y densidad1.080 x 2.340 píxeles 1200 x 2640 pixels
ProcesadorExynos 1680 Snapdragon 6 Gen 4 
Adreno 810
Memoria RAM8 GB8 GB
Sistema operativoAndroid 16 - One UI 8.5Android 16 - Magic OS 10
Almacenamiento interno256 GB UFS 2.2
Micro SD hasta 1 TB		256, 512 GB
CámarasCámara principal: 50 mpx
Cámara ultra gran angular: 12 mpx
Cámara macro: 5MP
Cámara frontal: 50mpx		Angular: 50 MP, f/1.8, AF, OIS
Gran angular: 12 MP, f/2.2
Macro: 5 MP f/2.4
Cámara frontal: 12mpx f/2.2
Batería5.000 mAh
Carga rápida de 45W		5.000 mAh
Carga rápida de 45W
PrecioS/ 2,100.00S/ 1,600.00
Otros detallesSensor de huellas en pantalla
IP68
Doble altavoz estéreo
Samsung Knox Vault		Resistencia IP67
Galaxy AI
Circle to Search
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

