Honor Magic 8 Lite vs. Galaxy A57: ¿cuál de estos gama media de 2026 debería comprar por sus cámaras y precio bajo?
El Honor Magic 8 Lite será uno de los teléfonos con mayor batería y resistencia a golpes. Por su parte, el Galaxy A57 será un teléfono TOP. ¿cuál me conviene más?
Para este 2026, la marca china Honor lanzará al mercado uno de sus teléfonos más emblemáticos, el Honor Magic 8 Lite, un teléfono que se caracteriza por su increíble batería de 8300 mAh, una memoria de 512GB, un chip GAMER y un precio bastante reducido.
Por su parte, Samsung también hará lo propio con su nuevo teléfono de gama media, el Galaxy A57 5G, un dispositivo provisto de cámaras 4K, un renovado chip Exynos 1680 y nuevas funciones con inteligencia artificial.
Si estás pensando en renovar tu teléfono y uno de estos modelos es tu mejor alternativa, entonces en esta nota conocerás la ficha técnica del Honor Magic 8 Lite y Galaxy A57 de Samsung. De esta forma podrás tomar la mejor decisión posible.
Honor Magic 8 Lite vs. Galaxy A57: especificaciones.
Pantalla, procesador, memoria RAM, almacenamiento, cámaras, batería, sistema, entre otras especificaciones, son necesarias para diferenciar estos dos modelos de Honor y Samsung. De esta manera podrás diferenciarlos y conocer cuál es la mejor opción para este 2026.
|Características
|Galaxy A57 5G
|Honor Magic 8 Lite
|Dimensiones
|16,11 x 7,74 x 8,2 mm
|161.9 x 76.1 x 7.8 mm
|Peso
|213 g
|193g
|Pantalla y dimensiones
|Super AMOLED de 6.7 pulgadas
Full HD+
1000 nits de brillo máximo
120Hz
|AMOLED de 6,79 pulgadas
Resolución FullHD HDR
Refresco 120Hz
HBM: 1.200 nits
Corning Gorilla Glass Victus+
|Resolución y densidad
|1.080 x 2.340 píxeles
|1200 x 2640 pixels
|Procesador
|Exynos 1680
| Snapdragon 6 Gen 4
Adreno 810
|Memoria RAM
|8 GB
|8 GB
|Sistema operativo
|Android 16 - One UI 8.5
|Android 16 - Magic OS 10
|Almacenamiento interno
|256 GB UFS 2.2
Micro SD hasta 1 TB
|256, 512 GB
|Cámaras
|Cámara principal: 50 mpx
Cámara ultra gran angular: 12 mpx
Cámara macro: 5MP
Cámara frontal: 50mpx
|Angular: 50 MP, f/1.8, AF, OIS
Gran angular: 12 MP, f/2.2
Macro: 5 MP f/2.4
Cámara frontal: 12mpx f/2.2
|Batería
|5.000 mAh
Carga rápida de 45W
|5.000 mAh
Carga rápida de 45W
|Precio
|S/ 2,100.00
|S/ 1,600.00
|Otros detalles
|Sensor de huellas en pantalla
IP68
Doble altavoz estéreo
Samsung Knox Vault
|Resistencia IP67
Galaxy AI
Circle to Search
