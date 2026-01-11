0
EN VIVO
River Plate vs. Millonarios por la Serie Río de la Plata 2026

Este HONOR es el 'CLÓN' del iPhone 15 Pro Max y lo supera con su cámaras de 108MP con IA y batería 523 mAh

El Honor 400 Lite no solo se parece a un teléfono de Apple, tiene características superiores y cuesta mucho menos. Conoce sus especificaciones.

Daniel Robles
El HONOR 400 Lite es uno de los teléfonos de gama media más completos y su precio ha bajado demasiado.
El HONOR 400 Lite es uno de los teléfonos de gama media más completos y su precio ha bajado demasiado. | Foto: composición/hipertextual.com
COMPARTIR

Honor se ha convertido en una de las firmas tecnológicas más sobresalientes de los últimos años y esto se debe, en gran medida, a que sus teléfonos tienen una gran calidad y sus precios son bastante accesibles para lo que ofrecen.

Para este 2026, Honor tiene planeado lanzar diferentes teléfonos, entre los que destacan el Honor Magic 8 Pro, el Honor Magic 8 Lite, el Honor 500 Pro, el Honor Win y otros modelos TOP que prometen superar en todo a dispositivos marcas como Samsung, Motorola y Apple.

Conoce las características, fecha de llegada y precio del Galaxy A57 5G de Samsung, el gama media más potente del 2026.

PUEDES VER: Galaxy A57: características, cuando sale y qué precio tendrá el teléfono de gama media más potente de Samsung

¿Estás pensando renovar tu teléfono para este 2025? Si es así, estás de suerte puesto que Honor tiene en su catálogo al poderoso HONOR 400 Lite, el cual no solo tiene un aspecto similar al del iPhone 15 Pro Max, sino que cuenta con una configuración bastante eficiente y un precio ultra bajo.

¿Qué características tiene el HONOR 400 Lite? Su pantalla es de tipo AMOLED de 6.7 pulgadas con una resolución FullHD+ de 2412 x 1080 pixeles, además de 120Hz de tasa de refresco y un brillo máximo de 3500 nits.

Si hablamos de potencia, este HONOR 400 Lite llega con el chip Mediatek Dimensity 7025 Ultra, el cual está acompañado de 8GB de RAM, 256GB de memoria, además de una poderosa batería de 5230 mAh con carga de 45W por cable.

HONOR 400 LITE

Este es el HONOR 400 LITE. Foto: composición/El Estímulo/X

¿Qué tan potentes son sus cámaras? El HONOR 400 Lite llega con sensor de 108MP, lente gran angular de 5MP y frontal de 16MP. Los videos que se graban con este teléfono son en 1080 pixeles a 60fps y tomar fotografías en alta definición tanto de día como de noche.

¿Qué precio tiene el HONOR 400 Lite? Este teléfono de gama media puede costar 1030 soles o 300 dólares en el mercado internacional.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. ¿Qué precio tiene en 2026 el primer teléfono de TITANIO de Samsung que llega con cuádruple cámara 8K y chip GAMER?

  2. Xiaomi 17 Pro Max: qué precio tiene en 2026 el teléfono chino con Snapdragon 8 Gen 5, cámaras 8K y doble pantalla

  3. No solo graba en 4K, este Samsung tiene chip Snapdragon, 256GB, 5000 mAh con carga de 45W y cuesta un sencillo

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano