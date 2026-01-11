- Hoy:
- Partidos de hoy
- Barcelona vs Real Madrid
- River Plate vs Millonarios
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fixture Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Este HONOR es el 'CLÓN' del iPhone 15 Pro Max y lo supera con su cámaras de 108MP con IA y batería 523 mAh
El Honor 400 Lite no solo se parece a un teléfono de Apple, tiene características superiores y cuesta mucho menos. Conoce sus especificaciones.
Honor se ha convertido en una de las firmas tecnológicas más sobresalientes de los últimos años y esto se debe, en gran medida, a que sus teléfonos tienen una gran calidad y sus precios son bastante accesibles para lo que ofrecen.
Para este 2026, Honor tiene planeado lanzar diferentes teléfonos, entre los que destacan el Honor Magic 8 Pro, el Honor Magic 8 Lite, el Honor 500 Pro, el Honor Win y otros modelos TOP que prometen superar en todo a dispositivos marcas como Samsung, Motorola y Apple.
PUEDES VER: Galaxy A57: características, cuando sale y qué precio tendrá el teléfono de gama media más potente de Samsung
¿Estás pensando renovar tu teléfono para este 2025? Si es así, estás de suerte puesto que Honor tiene en su catálogo al poderoso HONOR 400 Lite, el cual no solo tiene un aspecto similar al del iPhone 15 Pro Max, sino que cuenta con una configuración bastante eficiente y un precio ultra bajo.
¿Qué características tiene el HONOR 400 Lite? Su pantalla es de tipo AMOLED de 6.7 pulgadas con una resolución FullHD+ de 2412 x 1080 pixeles, además de 120Hz de tasa de refresco y un brillo máximo de 3500 nits.
Si hablamos de potencia, este HONOR 400 Lite llega con el chip Mediatek Dimensity 7025 Ultra, el cual está acompañado de 8GB de RAM, 256GB de memoria, además de una poderosa batería de 5230 mAh con carga de 45W por cable.
Este es el HONOR 400 LITE. Foto: composición/El Estímulo/X
¿Qué tan potentes son sus cámaras? El HONOR 400 Lite llega con sensor de 108MP, lente gran angular de 5MP y frontal de 16MP. Los videos que se graban con este teléfono son en 1080 pixeles a 60fps y tomar fotografías en alta definición tanto de día como de noche.
¿Qué precio tiene el HONOR 400 Lite? Este teléfono de gama media puede costar 1030 soles o 300 dólares en el mercado internacional.
- 1
¿Qué precio tiene en 2026 el primer teléfono de TITANIO de Samsung que llega con cuádruple cámara 8K y chip GAMER?
- 2
Xiaomi 17 Pro Max: qué precio tiene en 2026 el teléfono chino con Snapdragon 8 Gen 5, cámaras 8K y doble pantalla
- 3
No solo graba en 4K, este Samsung tiene chip Snapdragon, 256GB, 5000 mAh con carga de 45W y cuesta un sencillo
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90