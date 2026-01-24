0
¿Qué precio tiene el iPhone 17 Pro en 2026, el teléfono con el chip A19 Pro y las mejores cámaras con calidad 4K?

El iPhone 17 Pro es el teléfono más potente que Apple presentó en 2025. Tiene triple cámara de 48MP, chip Bionic A19 Pro, 2 Terabytes de memoria y su precio ha bajado para este 2026.

Daniel Robles
El iPhone 17 Pro es uno de los teléfonos más potentes de Apple y su precio ha bajado para este 2026.
El iPhone 17 Pro es uno de los teléfonos más potentes de Apple y su precio ha bajado para este 2026. | Foto: Daniel Robles/ Líbero
Los teléfonos de Apple son considerados como algunos de los equipos más potentes del mundo y sus cámaras ofrecen una definición impresionante tanto en fotografía como video.

A diferencia de otros años, el nuevo iPhone 17 Pro posee un juego de cámaras de 48MP con calidad 4K a 120FPS. Sin embargo, esto no es todo ya que ofrece un procesador bastante TOP, el Apple Bionic A19 Pro.

El Xiaomi 15 Ultra es uno de los teléfonos de Xiaomi más potentes, el cual llega con lentes LEICA con calidad 8K y una serie de especificaciones premium.

PUEDES VER: ¿Qué precio tiene el Xiaomi 15 Ultra en 2026, el teléfono con cámaras LEICA 8K y chip GAMER avanzado?

Pero, ¿qué características tiene el iPhone 17 Pro de Apple? En primer lugar debes saber que este teléfono posee una pantalla Super Retina XDR OLED de 6.3 pulgadas con una resolución de 2622 x 1206 pixeles, además de ProMotion de 120Hz, además de compatibilidad HDR10 y Dolby Vision.

El procesador de este iPhone 17 Pro es el Apple Bionic A19 Pro, acompañado de 12GB de RAM, 256GB, 512GB y 1TB en su versión más potente. Sin embargo, esto no es todo ya que este equipo llega con 4252 mAh de batería y carga de 40W por cable y 25W de forma inalámbrica.

Sin embargo, el mejor atributo de este iPhone 17 Pro de Apple es su juego de cámaras: 48MP con OIS, lente Telefoto periscópico de 48;P, gran angular de 48MP y selfie de 18MP. Videos en 4K a 60fps y 120fps, además de funciones especiales para los creadores de contenido.

iPhone 17 Pro de Apple

Este es el iPhone 17 Pro de Apple. Foto: Apple

Sin duda, el iPhone 17 Pro es una de las versiones más potentes de Apple, pero con una pantalla más pequeña y una batería reducida. Sin embargo, es igual de TOP que el iPhone 17 Pro Max.

¿Qué precio tiene el iPhone 17 Pro en 2026? Si bien fue lanzado por 6000 soles, actualmente lo puedes encontrar por 4500 soles, es decir unos 1300 dólares en el mercado internacional.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

