¿Qué precio tiene en 2026 este iPhone con armadura de TITANIO, triple cámara 4K y procesador TOP?
El iPhone 15 Pro Max es el teléfono más potente que Apple lanzó en 2023. Su precio ha bajado demasido y es el gama alta más TOP que puedes comprar este año.
En septiembre de 2025, Apple presentó su nuevo y renovado teléfono premium, el iPhone 17 Pro Max, el cual no solo tiene cámaras de alta definición, sino también el poderoso chip Apple Bionic A19 Pro, acompañado de 12GB de RAM y una poderosa batería de 5000 mAh con carga de 40W.
Sin embargo, este potente equipo de Apple actualmente puede llegar a costar entre 1500 a 1800 dólares, por lo que muchos usuarios están buscando alternativas igual de potentes, pero más económicas y es por ello que el iPhone 15 Pro Max se ha vuelto la mejor opción, puesto que no solo tiene mejor resistencia, sino que su costo ha bajado al mínimo.
Pero, ¿qué características tiene el iPhone 15 Pro Max? Su pantalla es de tipo Super Retina XDR de 6.7 pulgadas con ProMotion de 120Hz, una resolución de 2532 x 1170 pixeles, además de un brillo máximo de 2000 nits. Sin duda un excelente panel para ver cualquier tipo de contenido multimedia.
La potencia de este iPhone 15 Pro Max llega con el poderoso chip Apple Bionic A17 Pro, acompañado de 8GB de RAM, 256GB o 512GB o 1TB de memoria, además de una batería de 4422 mAh con una carga de 25W por cable y 15W de forma inalámbrica.
Este es el iPhone 15 Pro Max de Apple. Foto: Xataka
Sin duda alguna, el atributo más importante de este iPhone 15 Pro Max es su juego de cámaras, el cual está compuesto por un lente de 48MP, un gran angular de 12MP, lente teleobjetivo de 12MP y selfie de 12MP. No solo podrás tomar fotografías en alta calidad, sino grabar videos en 4K a 120FPS.
¿Qué precio tiene el iPhone 15 Pro Max en 2026? Actualmente puedes encontrar este teléfono por 2500 soles, lo que al tipo de cambio vigente representa unos 750 dólares en el mercado internacional.
