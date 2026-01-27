Recibe el verano 2026 con este potente Samsung de gama alta que tiene cámaras 8K, chip avanzada y pantalla FullHD+

El Galaxy S26 Ultra cada vez está más cerca. Y es que finalmente Samsung lanzará el anuncio de la llegada del Galaxy Unpacked 2026, evento internacional en el que presentará de forma oficial la serie Galaxy S26, la cual será la más potente para este nuevo año.

Sin embargo, se estima que este Galaxy S26 Ultra tendrá un precio que va desde los 1500 dólares a 2000 dólares, por lo que miles de usuarios buscan alternativs igual de potentes, pero más baratas. Este es el caso del Galaxy S25 FE (Fan Edition), el gama alta más barato que tiene la firma coreana en su catálogo.

¿Qué características tiene el Galaxy S25 FE de Samsung? Para empezar debes saber que este equipo pertenece a la gama alta y por ello tiene especificaciones bastante TOP.

Su pantalla del Galaxy S25 FE es de tipo AMOLED de 6.7 pulgadas, con una resolución FullHD+ de 2340 x 1080 pixeles, además de una tasa de refresco de 120Hz y un brillo máximo de 1900 nits.

¿Qué tan potente es el Galaxy S25 FE? Este teléfono premium llega con el chip Exynos 2400, acompañado de 12GB de RAM y 512GB en su versión más avanzada. Además, su batería es e 4900 mAh y carga de 45W, una de las más veloces de Samsung.

Estos son los colores del Galaxy S25 FE. Foto: composición/techadvisor.com

¿Qué cámaras tiene el Galaxy S25 FE? En este caso tenemos un lente principal de 50MP, lente Telefoto de 12MP, lente gran angular de 8MP y selfie de 12MP. Podrás grabar videos en 4K y 8K, además de tomar fotografías en alta definición tanto de día como de noche.

¿Qué precio tiene el Galaxy S25 FE en 2026? Este teléfono lo puedes encontrar por 2500 soles o 750 dólares en el mercado internacional.