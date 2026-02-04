Por esta increíble razón un iPhone de Apple se consolida como el mejor celular del mundo este 2026

Después de muchos años, la crítica y los usuarios vuelven a coincidir en el amor que le profesan al iPhone 17 Pro Max, el actual buque insignia de Apple, el cual no solo destaca por su diseño, procesador, cámara, video y pantalla, sino que cuenta con una tecnología que pocos conocen, pero que es crucial para tener las mejor experiencia de uso: tener una cámara de vapor.

Qué es y para que sirve la refrigeración por cámara de vapor en el iPhone 17 Pro Max

El iPhone 17 Pro Max, también el 17 Pro, poseen un avanzado sistema de refrigeración por cámara de vapor, que no es otra cosa que una tecnología que emplea agua desionizada, la misma que está sellada al interior de una placa de cobre, la cual tiene que evaporarse para dispersar el calor del procesador A19 Pro.

¿Cuál es la utilidad de esta cámara de vapor en el iPhone 17 Pro Max? Pues, mejora la estabilidad térmica, pero también promueve un rendimiento sostenido que alcanza el 40 por ciento, por lo que si eres usuario de esta marca o te gusta los temas geek, será valioso conocer su funcionamiento.

El calor intenso del procesador transforma el líquido en vapor, se expandirá por la cámaras hacia lugares más fríos. Se condensa y regresa, generando enfriamiento de forma pasiva del smartphone. Todo ello dentro de un cámara delgada, que es hermética también.

La gran ventaja de que los iPhone 17 Pro Max y el iPhone 17 Pro cuenten con sistemas de refrigeración por cámaras de vapor, radica en que le da la capacidad a los modelos Pro y Pro Max de maniobrar aplicaciones pesadas, así como juegos extremadamente pesados, todo ello sin sobrecalentamientos, lo que lo pone delante de resto de fabricantes, inclusive de su propia generación pasada.

Principales características del iPhone 17 Pro Max

El iPhone 17 Pro Max, sin duda alguna es el celular de Apple que enamora a todo el mundo y por las mejore razones, ya que tiene pantalla OLED de 6,9 pulgadas, con resolución de 2868 x 1320 píxeles, tasa de refresco de 120 hercios, 3000 nits de brillo máximo y resistencia al agua con certificación IP68.

Su procesador es uno de los mejores del momento, pues tiene el chip Apple A19 Pro, memoria RAM de 12GB, así como almacenamiento interno en cuatro versiones de 256GB, de 512GB, 1TB, de 2TB, mientras que su batería de 5088mAh (el primero en superar la barrera de los 5000mAh), con carga rápida de 40W, así como carga inalámbrica de 25W.

Su juego de cámara incluye un lente principal de 48MP, gran angular de 48MP, telefoto de 48MP, cámara selfie de 18MP, con grabación soberbia en 4K a 120fps, mientras que su sistema operativo es iOS 26