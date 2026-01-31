- Hoy:
Este antiguo iPhone PRO MAX de 2020 ofrece rendimiento TOP y cámaras 4K: su precio ha bajado al mínimo
Pese a tener 6 años en el mercado, el iPhone 12 Pro Max es uno de los mejores teléfonos de Apple y vale la pena si quieres un equipo TOP con cámaras de alta definición.
En septiembre de este 2026, Apple presentará al mundo no solo su nuevo iPhone 18 Pro Max, sino también su primer teléfono plegable, el iPhone Fold, el teléfono que estuvo desarrollando por años y que finalmente ha perfeccionado.
Sin embargo, se estima que el precio de estos equipos irá desde los 2000 hasta 2500 dólres, por lo que miles de usuarios están buscando alternativas igual de potentes pero más BARATAS. Es así que el iPhone 12 Pro Max, podría ser una opción interesante puesto que combina gran diseño, rendimiento potente y un precio que hoy en día no supera los 300 dólares.
¿Es conveniente comprar el iPhone 12 Pro Max en 2026? Este teléfono sigue siendo una excelente opción, ya que tiene una potencia bastante elevada y un costo muy bajo. Su pantalla es de tipo OLED de 6.7 pulgadas con 120Hz, una resolución FHD+ de 2778 x 1184 pixeles y compatibilidad con HDR10.
Si hablamos de potencia, este teléfono llega integrado con el chip Apple A14, el cual llega con 6GB de RAM, hasta 512GB de memoria internana y una batería de 3687 mAh con carga de 20W por cable.
Este es el iPhone 12 Pro Max. Foto: composición/theapplehub/X
¿Qué tan buenas son sus cámaras? Este Apple tiene triple sensor: lente de 12MP con OIS, lente Telefoto de 12MP con OIS, lente gran angular de 12MP y selfie de 12MP. Podrás grabar videos en 4K a 60fps y unas fotografías en alta resolución tanto de día como de noche.
Actualmente, en 2026, el precio de este iPhone 12 Pro Max es de 300 a 400 dólares, lo que al tipo de cambio representa unos 1300 soles.