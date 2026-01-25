- Hoy:
iPhone 11 Pro Max: ¿qué precio tiene en 2026 el antiguo teléfono de Apple con triple cámara 4K y diseño premium?
Pese a que el iPhone 11 Pro Max fue lanzado en 2019, este teléfono de Apple sigue siendo una excelente alternativa debido a su potente chip, sus cámaras avanzadas y su precio ahora es muy bajo.
Para septiembre de este 2026, Apple presentará al mundo su nuevo teléfono premium, el iPhone 18 Pro Max, un teléfono que llegará con el nuevo chip Bionic A20 Pro, 16GB de RAM, 2TB de memoria y triple cámara de 48MP con capacidad para grabar videos en 8K.
Sin embargo, según las últimas filtraciones, se dice que este equipo tendrá un costo de 2000 dólares, lo que lo volvería inalcanzable para muchos usuarios que son fanáticos de los teléfonos de Apple.
PUEDES VER: Galaxy A57: características, cuando sale y qué precio tendrá el teléfono de gama media más potente de Samsung
¿Quieres renovar tu teléfono y cambiarte a Apple? Si es así, entonces deberías apostar por un modelo anterior, para así poder familiarizarte con el sistema operativo, antes de dar el gran salto. El iPhone 11 Pro Max se ha convertido en uno de los equipos más baratos que puedes comprar en 2026 y esto lo ha vuelto una excelente alternativa.
¿Por qué debería comprar el iPhone 11 Pro Max en 2026? Si bien este equipo fue lanzado en 2019, es decir que tiene más de 7 años en el mercado, eso no significa que no se pueda usar.
¿Qué características tiene el iPhone 11 Pro Max? En primer lugar su pantalla OLED Super Retina XDR de 6.5 pulgadas con una tasa de refresco de 60Hz y una resolución 2688 x 1242 pixeles.
La potencia de este iPhone 11 Pro Max llega con el chip Apple Bionic A13, acompañado de 4GB de RAM, además de 256GB o 512GB de memoria y una batería de 3969 mAh con carga de 20W.
iPhone 11 Pro Max
Y si hablamos de cámaras: este teléfono llega con triple sensor de 12MP: lente principal 12MP, gran angular 12MP, teleobjetivo de 12MP y selfie de 12MP. No solo podrás grabar en 4K a 60fps, sino que tus fotografías saldrán en alta calidad.
¿Qué precio tiene el iPhone 11 Pro Max en 2026? Por solo 1500 soles, podrás tener este potente equipo contigo. Esto significa que al tipo de cambio, deberás pagar 450 dólares por este potente teléfono de Apple.
