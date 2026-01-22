0

Empieza el 2026 con este iPhone antiguo que tiene chip Bionic A16, 1TB, triple cámara con calidad 4K y precio ultra BAJO

El iPhone 14 Pro Max fue lanzado en 2022, pero pese a ello sigue vigente gracias a la alta calidad de sus cámaras y su potencia gamer. Su precio ha bajado al mínimo para este año.

Daniel Robles
Este es el iPhone 14 Pro Max, el cual fue lanzado en 2022 y sigue vigente gracias a su gran potencia y cámaras con calidad 4K.
Este es el iPhone 14 Pro Max, el cual fue lanzado en 2022 y sigue vigente gracias a su gran potencia y cámaras con calidad 4K. | Foto: composición/www.spawnpoiint.com
En solo algunas semanas, Apple presentará al mundo su nuevo iPhone 17e, su teléfono más potente y más barato para este 2026. Sin embargo, en septiembre de este mismo año, se dará la llegada del iPhone 18 Pro Max, el equipo más avanzado que puede existir de esta firma estadounidense.

Sin embargo, si quieres comprar tu primer iPhone y no sabes cuál elegir, entonces debes saber que el iPhone 14 Pro Max podría ser el punto de partida perfecto, puesto que, pese a ser antiguo, este equipo es una verdadera JOYA de Apple, ya que tiene cámaras con calidad 4K, pantalla de alta definición, batería duradera y una gran performance.

El Xiaomi 15 Ultra es uno de los teléfonos de Xiaomi más potentes, el cual llega con lentes LEICA con calidad 8K y una serie de especificaciones premium.

PUEDES VER: ¿Qué precio tiene el Xiaomi 15 Ultra en 2026, el teléfono con cámaras LEICA 8K y chip GAMER avanzado?

¿Qué características tiene el iPhone 14 Pro Max de Apple? Pues bien, para iniciar con este análisis debes saber que este equipo llega con una pantalla de tipo Super Retina XDR de 6.7 pulgadas con ProMotion de 120Hz, además de una resolución de 2778 x 1284 pixeles, además de un brillo de 2000 nits, además de la famosa Isla dinámica.

Si de potencia se trata, este iPhone 14 Pro Max llega con el procesador Apple Bionic A16, acompañado de 6GB de RAM, además de 256GB, 512GB o 1TB de memoria. Adicionalmente, este equipo llega con batería de 4323 mAh y carga de 20W por cable y 15W de forma inalámbrica.

iPhone 14 Pro Max

Este es el iPhone 14 Pro Max de Apple. Foto: Xataka

Pero, el mejor atributo de este iPhone de 2022 es su juego de cámaras de alta definición: lente de 48MP con OIS, lente gran angular de 12MP, teleobjetivo de 12MP y selfie de 12MP. Los videos que puedes grabar serán en 4K a 60fps y fotografías de alta definición tanto de día como de noche.

¿Qué precio tiene actualmente el iPhone 14 Pro Max? Puedes encontrar este teléfono por 2200 soles, un precio muy reducido para todo lo que ofrece este teléfono de Apple.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

