Este iPhone de 2022 no solo tiene pantalla OLED Super Retina, sus cámaras graban en 4K y ofrece rendimiento TOP
El iPhone 14 Pro Max es considerada como una JOYA de Apple. No solo tiene triple cámara de alta definición, tiene gran capacidad, funciones con IA y su precio ha bajado a 2100 soles.
En septiembre de 2025, Apple presentó al mundo su nueva familia de teléfonos premium, los iPhone 17, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, teléfonos con especificaciones premium, cámaras que graban en calidad 4K y un sistema mejorado gracias al iOS 26.
Sin embargo, el precio del iPhone 17 Pro Max aún figura en el mercado con un precio de entre 1500 a 2000 dólares, por lo que miles de usuarios están buscando alternativas igual de potentes, pero más baratas y es por ello que el iPhone 14 Pro Max se ha vuelto la mejor opción, pese al paso de los años.
Si bien el iPhone 14 Pro Max fue lanzado en 2022, es decir hace 4 años, este equipo sigue vigente, puesto que tiene una gran potencia, cámaras que graban en 4K y un potente procesador Bionic A16 de alta eficiencia. ¿Qué otras especificaciones tiene? Aquí todo al respecto.
iPhone 14 Pro Max: ficha técnica completa
En primer lugar, debes saber que el iPhone 14 Pro Max es de gama premium de 2022, por ello tiene características bastante elevadas. Su pantalla es de tipo Super Retina XDR de 6.7 pulgadas con 120Hz, un brillo de 2000 nits y la famosa Isla dinámica.
La potencia de este iPhone 14 Pro Max llega con el procesador Apple A16 Bionic, acompañado de 6GB de RAM, además de 512GB y una batería de 4323 mAh y carga de 20W por cable y 15W de forma inalámbrica.
Este es el iPhone 14 Pro Max. Foto: composición/@PhoneExpressKe
Sin embargo, uno de los mejores atributos de este Apple es su juego de cámaras triple: 48PMP, 12MP gran angular, 12MP Teleobjetivo y 12MP Selfie. Videos en 4K a 60fps y fotografías de alta definición sin problemas.
¿Qué precio tiene el iPhone 14 Pro Max en 2026? Si quieres comprar este teléfono, entonces deberás pagar 2199 soles, lo que al tipo de cambio representa unos 655 dólares.
