0
EN VIVO
Universitario vs. Sport Boys por amistoso

iPhone 17: qué precio tiene en 2026 el teléfono con doble cámara de 48MP, pantalla 120Hz y chip A19 de Apple

El iPhone 17 es el 'hermano menor' del 17 Pro Max, pero no es para nada un teléfono BÁSICO. Tiene gran potencia y cámaras con calidad 4K. Su precio ha bajado demasiado.

Daniel Robles
El iPhone 17 es uno de los teléfonos de Apple más completos para este 2026 y su precio ha bajado demasiado.
El iPhone 17 es uno de los teléfonos de Apple más completos para este 2026 y su precio ha bajado demasiado. | Foto: Daniel Robles Vives/ Líbero
COMPARTIR

En septiembre de 2025, Apple presentó al mundo su renovada línea de teléfonos, entre los cuales sobresalen 4 modelos en particupar: iPhone Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max y el iPhone 17, el 'menor' de los otros dispositivos.

Si bien el iPhone 17 es el equipo más 'básico' que Apple presentó en 2025, esto no significa que no sea potente, puesto que para esta nueva generación, este teléfono tiene una pantalla ultra fluida, un mejor procesador y cámaras de alta definición.

El Motorola Edge 70 es uno de los teléfonos de gama media más potentes y baratos que puedes comprar en 2026.

PUEDES VER: Empieza el 2026 con este Motorola con procesador Snapdragon, 512GB, triple cámara 4K y precio reducido

Hoy en Libero.pe conocerás todas las especificaciones del iPhone 17 y el precio que tiene este equipo para 2026, puesto que ha bajado demasiado en solo algunos meses de ser presentado.

El iPhone 17 tiene una pantalla OLED Super Retina XDR de 6.3 pulgadas con ProMotion de 120Hz, una resolución de 2622 x 1206 pixeles, además de 3000 nits de brillo, además de una compatibilidad con HDR.

¿Qué tan potente es el iPhone 17? En este caso tenemos un chip Apple Bionic A19, acompañado de 8GB de RAM, 256GB o 512GB de memoria, además de una batería de 3692 mAh con una carga de 40W por cable.

Phone 17

Precio del Phone 17 de Apple. Foto: Captura.

Sin embargo, el mejor atributo de este iPhone 17 es su juego de cámaras con calidad 4K a 60fps: este teléfono llega con sensor de 48MP con OIS, lente gran angular de 48MP y selfie de 18MP. Las fotografías son en alta calidad y tiene un rendimiento TOP.

Lo mejor de todo es que para este 2026, el precio del iPhone 17 ha bajado demasiado. Actualmente puedes conseguirlo por 3059 soles o 800 dólares en el mercado internacional.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Empieza el 2026 con este Motorola con procesador Snapdragon, 512GB, triple cámara 4K y precio reducido

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano