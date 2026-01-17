- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Sport Boys
- Al Nassr vs Al Shabab
- Manchester United vs Manchestet City
- Real Madrid vs Levante
- Peñarol vs Rive Plate
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
iPhone 17: qué precio tiene en 2026 el teléfono con doble cámara de 48MP, pantalla 120Hz y chip A19 de Apple
El iPhone 17 es el 'hermano menor' del 17 Pro Max, pero no es para nada un teléfono BÁSICO. Tiene gran potencia y cámaras con calidad 4K. Su precio ha bajado demasiado.
En septiembre de 2025, Apple presentó al mundo su renovada línea de teléfonos, entre los cuales sobresalen 4 modelos en particupar: iPhone Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max y el iPhone 17, el 'menor' de los otros dispositivos.
Si bien el iPhone 17 es el equipo más 'básico' que Apple presentó en 2025, esto no significa que no sea potente, puesto que para esta nueva generación, este teléfono tiene una pantalla ultra fluida, un mejor procesador y cámaras de alta definición.
PUEDES VER: Empieza el 2026 con este Motorola con procesador Snapdragon, 512GB, triple cámara 4K y precio reducido
Hoy en Libero.pe conocerás todas las especificaciones del iPhone 17 y el precio que tiene este equipo para 2026, puesto que ha bajado demasiado en solo algunos meses de ser presentado.
El iPhone 17 tiene una pantalla OLED Super Retina XDR de 6.3 pulgadas con ProMotion de 120Hz, una resolución de 2622 x 1206 pixeles, además de 3000 nits de brillo, además de una compatibilidad con HDR.
¿Qué tan potente es el iPhone 17? En este caso tenemos un chip Apple Bionic A19, acompañado de 8GB de RAM, 256GB o 512GB de memoria, además de una batería de 3692 mAh con una carga de 40W por cable.
Precio del Phone 17 de Apple. Foto: Captura.
Sin embargo, el mejor atributo de este iPhone 17 es su juego de cámaras con calidad 4K a 60fps: este teléfono llega con sensor de 48MP con OIS, lente gran angular de 48MP y selfie de 18MP. Las fotografías son en alta calidad y tiene un rendimiento TOP.
Lo mejor de todo es que para este 2026, el precio del iPhone 17 ha bajado demasiado. Actualmente puedes conseguirlo por 3059 soles o 800 dólares en el mercado internacional.
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90