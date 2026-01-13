iPhone 17e: precio, fecha de lanzamiento y características del teléfono BARATO de Apple para 2026

En septiembre del 2025, Apple presentó al mundo su nuevo teléfono premium, el iPhone 17 Pro Max, su equipo más avanzado con triple cámara de 48MP que graba en calidad 4K y el sofisticado chip Bionic A19 Pro.

Sin embargo, en algunos mercados, este teléfono de Apple puede costar entre 1500 a 2000 dólares, por lo que miles de usuarios están esperando el nuevo teléfono BARATO que la marca estadounidense lanzará en solo algunas semanas.

Y es que Apple tiene programado lanzar en febrero de este 2026, la nueva versión de su teléfono económico, nos referimos al poderoso iPhone 17e, el cual llegará con una serie de mejoras tanto en rendimiento, carga, software y otras especificaciones.

Según las últimas filtraciones, el nuevo iPhone 17e llegará a finales de febrero de este 2026, posiblemente el 28 de este mes. Su pantalla será de 6.1 pulgadas con la famosa 'Isla dinámica' y una tasa de refresco de 60Hz.

Si hablamos de potencia, este iPhone 17e llegará con el chip Bionic A19, el cual también está incluido en el iPhone 17 de 2025. También se ha mencionado que este teléfono BARATO llegará con MagSafe, carg inalámbric y tendrá una mejora en las cámaras.

Características del iPhone 17e de Apple. Foto: X

Pese a que el iPhone 17e tiene solo una cámara, esta será de 48MP y te permitirá grabar en 4K a 60fps. Además, tendrá 8GB de RAM y 128GB, 256GB y 512GB en su versión más potente.

Se estima que el precio de este teléfono de Apple, irá desde los 600 dólares en su versión más básica. ¿Qué te parece? Sin duda será uno de los equipos más vendidos para este 2026, año en que se espera la llegada del iPhone 18 Pro Max para septiembre próximo.