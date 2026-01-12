- Hoy:
Este 'antiguo' iPhone no solo graba en 4K, tiene un procesador TOP, batería infinita y su precio ha caído al 50% en 2026
El iPhone 16 Pro Max es el último teléfono de Titanio que ha lanzado Apple. Si bien tiene años en el mercado, será la mejor compra que hagas este 2026.
En 2025, Apple presentó al mundo sus nuevos teléfono premium y si bien el iPhone 17 Air fue uno de los más populares, resulta que el iPhone 17 Pro Max sigue siendo el más buscado, puesto que tiene un juego de cámaras renovado, un procesador impresionante y además una mejora en la batería y carga rápida.
Sin embargo, este iPhone 17 Pro Max aún tiene un precio bastante elevado, por lo que los usuarios están buscando otras alternativas igual de potentes, pero más baratas y no hay duda que el iPhone 16 Pro Max es la mejor alternativa.
Y es que el iPhone 16 Pro Max no solo pertenece a la gama premium, tiene una configuración impresionante. Por ejemplo, su pantalla es de tipo Super Retina XDR de 6.9 pulgadas con una tas de refresco de 120Hz, además de 2000 nits de brillo y una resolución de 2622 x 1206 pixeles.
Si hablamos de potencia, debes saber que el iPhone 16 Pro Max está provisto del chip Apple A18 Pro, acompañado de 8GB de RAM, 256GB, 512GB o 1TB de memoria interna, además de una batería de 4600 mAh con carga de 25W por cable.
Este es el iPhone 16 Pro Max de Apple. Foto: composición/PhoneExpressKe
Sin embargo, el mejor atributo de este iPhone 16 Pro Max es su juego de cámaras con calidad cinematográfica: lente de 48MP con OIS, lente gran angular de 48MP, lente teleobjetivo de 12MP y selfie de 12MP. Videos en 4K a 60fps totalmente asegurados y unas fotografías con calidad TOP.
Actualmente, el precio del iPhone 16 Pro Max es de 3800 soles, lo que significa que su precio ha bajado casi en 50% en el mercado local. Al tipo de cambio representa unos 1100 dólares en el mercado internacional.
