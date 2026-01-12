No es un teléfono GAMER, pero este Xiaomi con 1TB de memoria, chip avanzado y pantalla 120Hz es TOP y cuesta $200

Para este 2026, Xiaomi proyecta dominar el mercado global con sus nuevos teléfonos, el Xiaomi 17 Pro Max, el Xiaomi 17 Ultra y el POCO F8 Ultra, tres teléfonos que no solo incluyen el procesador más avanzado, el Snapdragon 8 Elite Gen 5, sino también un juego de cámaras LEICA de alta calidad.

Sin embargo, si eres de las personas que tiene bajo presupuesto y quieres tener un teléfono de alto rendimiento, sin pagar tanto, entonces estás de suerte puesto que el Redmi Note 14 no solo tiene una gran calidad, su precio en 2026 no supera los 200 dólares. ¿Quieres conocer sus especificaciones? Aquí todos los detalles a considerar, antes de comprarlo.

Para empezar, debes saber que el Redmi Note 14 de Xiaomi pertenece a la gama media y es por ello que tiene una configuración potente, pero con un precio inferior. Si hablamos de su pantalla, este es un panel AMOLED de 6.67 pulgadas con 120Hz de tasa de refresco y un brillo de 1200 nits.

Si hablamos de potencia y batería, este Xiaomi de gama media lo hace bastante bien, puesto que tiene en su núcleo al poderoso

Helio G99-Ultra, acompañado de 8GB de RAM y 256GB de memoria, la cual puede ampliarse hasta 1TB con una microSD. La batería que tiene es de 5500 mAh con una carga de 33W por cable.

Colores del Redmi Note 14 de Xiaomi. Foto: Xiaomi

Lo mejor de todo es que este Redmi Note 14 de Xiaomi tiene una cámara de 108MP con un lente profundidad de 2MP, un macro de 2MP y selfie de 20MP. No solo podrás grabar en 1080 pixeles a 60fps, sino que tus fotografías siempre saldrán en la mejor resolución posible, tanto de día como de noche.

¿Qué precio tiene el Redmi Note 14 de Xiaomi en 2026? Solo deberás pagar unos 659 soles, menos de 200 dólares, por este potente Android que tiene unos años en el mercado y será tu mejor alternativa para este nuevo año.