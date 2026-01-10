- Hoy:
Snapdragon 8 Elite, 12GB de RAM, 6200 mAh y carga 100W: este POCO F8 Pro es el mejor teléfono GAMER y es BARATO
Xiaomi acaba de lanzar su nuevo POCO F8 Pro, un teléfono que no cuesta más de 700 dólares y tiene tanta potencia como un equipo TOP. Su configuración es impresionante.
Este 2026 promete ser uno de los mejores para la marca china Xiaomi, puesto que no solo presentará de forma oficial el Xiaomi 17 Ultra y Xiaomi 17 Pro Max, sino también su nueva línea GAMER bajo su submarca POCO, la cual está dedicada para los fans de los videojuegos.
La firma asiática acaba de lanzar de forma oficial el nuevo POCO F8 Pro, un teléfono pequeño pero poderoso, el cual no solo tiene el potente chip Snapdragon 8 Elite, además de una serie de especificaciones elevadas, todo por un precio bastante bajo.
Para empezar el análisis de este POCO F8 Pro debes saber que es un teléfono GAMER de gama media, pero no por ello deja de ser potente. Su pantalla tiene tecnología AMOLED de 6.59 pulgadas con 120Hz de tasa de refresco, 2000 nits de brillo y una resolución de 2510 x 1156 pixeles.
La potencia de este Xiaomi POCO llega con el Snapdragon 8 Elite, 12GB de RAM, 512GB de memoria, además de 6210 mAh y carga de 100W por cable y 22.5W de forma inversa. No tenemos carga inalámbrica pero sí puede utilizarlo como Power Bank.
Este es el precio del POCO F8 Pro. Foto: captura.
Si bien el POCO F8 Pro no es especialista en fotos o video, tiene tres sensores: 50MP con OIS, lente Telefoto de 50MP, gran angular de 8MP y selfie de 20MP. No solo podrás graba en 4K a 60fps, sino también en 8K a 30fps.
El precio de este POCO F8 Pro es de 2379 soles, lo que al tipo de cambio vigente representan unos 700 dólares en el mercado internacional.
