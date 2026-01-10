0
No necesitas pagar tanto dinero para comprar este Xiaomi con chip Snapdragon, 7000 mAh de batería y gran capacidad

El Xiaomi Redmi 15 es un teléfono con pantalla colosal de 6.9 pulgadas y 144Hz, además de un rendimiento TOP. Es uno de los más baratos del 2026.

Daniel Robles
El Xiaomi Redmi 15 5G es uno de los teléfonos más potentes y BARATOS de Xiaomi que puedes comprar en 2026.
El Xiaomi Redmi 15 5G es uno de los teléfonos más potentes y BARATOS de Xiaomi que puedes comprar en 2026.
Hace solo algunos días, Xiaomi presentó al mundo la llegada de su nuevo teléfono premium, el Xiaomi 17 Ultra 5G, un smartphone de gran capacidad que competirá de igual a igual con el poderosísimo Galaxy S26 Ultra y iPhone 17 Pro Max.

Sin embargo, si bien Xiaomi tiene este equipo TOP, también en su catálogo tenemos un modelo barato que cumplirá con las expectativas más altas de los usuarios que quieren un equipo TOP con el mejor precio posible. Este es el Xiaomi Redmi 15, un dispositivo que tiene todo lo que necesitas y solo cuesta 519 soles. ¿Vale la pena?

Si bien el Xiaomi Redmi 15 es un equipo de entrada, esto no significa que sea básico. Su pantalla por ejemplo es de tipo LCD IPS de 6.9 pulgadas con unos 144Hz de tasa de refresco, además de una resolución de 1080 x 2340 pixeles. Esta performance es bastante elevada con precio bajo.

En relación con la potencia, el Xiaomi Redmi 15 5G llega con el procesador Snapdragon 6s Gen 3, acompañado de 8GB de RAM y 256GB de memoria interna, además de 7000 mAh de batería con carga de 33W por cable.

Xiaomi Redmi 15

Colores del Xiaomi Redmi 15. Foto: Xiaomi

Pese a que no tiene cámaras TOP, el Xiaomi Redmi 15 5G llega con dos sensores: 50MP y lente auxiliar, además de selfie de 8MP. Solo podrás grabar videos en 1080 a 30fps y tomar fotografías de alto rendimiento tanto de día como de noche.

¿Qué precio tiene el Xiaomi Redmi 15 5G en 2026? Actualmente podrás comprar este teléfono por 519 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 154 dólares.

