- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Independiente
- Chivas vs Pachuca
- Fixture Liga 1 2026
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
No necesitas pagar tanto dinero para comprar este Xiaomi con chip Snapdragon, 7000 mAh de batería y gran capacidad
El Xiaomi Redmi 15 es un teléfono con pantalla colosal de 6.9 pulgadas y 144Hz, además de un rendimiento TOP. Es uno de los más baratos del 2026.
Hace solo algunos días, Xiaomi presentó al mundo la llegada de su nuevo teléfono premium, el Xiaomi 17 Ultra 5G, un smartphone de gran capacidad que competirá de igual a igual con el poderosísimo Galaxy S26 Ultra y iPhone 17 Pro Max.
Sin embargo, si bien Xiaomi tiene este equipo TOP, también en su catálogo tenemos un modelo barato que cumplirá con las expectativas más altas de los usuarios que quieren un equipo TOP con el mejor precio posible. Este es el Xiaomi Redmi 15, un dispositivo que tiene todo lo que necesitas y solo cuesta 519 soles. ¿Vale la pena?
PUEDES VER: No será GAMER, pero este Motorola es una BESTIA con Snapdragon 7, 12GB de RAM, carga ultra veloz y cámaras 4K
Si bien el Xiaomi Redmi 15 es un equipo de entrada, esto no significa que sea básico. Su pantalla por ejemplo es de tipo LCD IPS de 6.9 pulgadas con unos 144Hz de tasa de refresco, además de una resolución de 1080 x 2340 pixeles. Esta performance es bastante elevada con precio bajo.
En relación con la potencia, el Xiaomi Redmi 15 5G llega con el procesador Snapdragon 6s Gen 3, acompañado de 8GB de RAM y 256GB de memoria interna, además de 7000 mAh de batería con carga de 33W por cable.
Colores del Xiaomi Redmi 15. Foto: Xiaomi
Pese a que no tiene cámaras TOP, el Xiaomi Redmi 15 5G llega con dos sensores: 50MP y lente auxiliar, además de selfie de 8MP. Solo podrás grabar videos en 1080 a 30fps y tomar fotografías de alto rendimiento tanto de día como de noche.
¿Qué precio tiene el Xiaomi Redmi 15 5G en 2026? Actualmente podrás comprar este teléfono por 519 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 154 dólares.
- 1
No será GAMER, pero este Motorola es una BESTIA con Snapdragon 7, 12GB de RAM, carga ultra veloz y cámaras 4K
- 2
Yape ofrece descuento de 500 soles para comprar el iPhone más potente: tiene cámaras 4K, chip avanzado y 256GB
- 3
¿Qué precio tiene en 2026 el primer teléfono de TITANIO de Samsung que llega con cuádruple cámara 8K y chip GAMER?
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90