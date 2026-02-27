El POCO F7 tiene todo lo que quieres a precio rebajado: procesador gamer, batería para dos días, amplia RAM y pantalla premium

El POCO F7 es el secreto mejor guardado de Xiaomi en la gama media, ya que esta familia se ha destacado por su brutal rendimiento, pantalla premium, así como autonomía sumamente potente que será el deleite de todo aquél de todo los que aman utilizar los smartphones por horas interminables, así como sacarle provecho a todas sus prestaciones.

POCO F7: ¿Por qué es el más recomendable de 2026?

El POCO F7 nos sorprende desde el arranque con un diseño muy cyberpunk, con una gran pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas con resolución 1.5K de 2772 x 1280 píxeles, a la ves de 120 hercios de tasa de refresco, así como 3200 nits de brillo máximo, a la vez como cristal anticaídas con Gorilla Glass 7i y resistencia acuática con certificación IP68.

Este móvil nos presenta el Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, con una RAM de 12GB con LPDDR5X, así como memoria interna de 256GB y 512GB con descargas en UFS 4.1. Su batería es de 6500mAh para usarlo por dos días, junto con carga rápida de 90W y carga inversa de 22,5W.

En relación al sistema operativo, el POCO F7 fue lanzado con HyperOS 2 basado en Android 15, el cual es compatible con la inteligencia artificial de la marca china, a la vez de 4 años de actualizaciones para software y 6 para parches de seguridad.

La fotografía nunca fue la especialidad de la familia, pero los F7 han dado saltos, ya que en la cámara trasera tenemos dos sensores, el principal con 50 MP con apertura focal de f/1,5, gran angular de 8 MP con f/2,2 y frontal con 20 MP.

POCO F7: ¿Cuál es su pecio en 2026?

En 2026, el Xiaomi POCO F7 lo puedes comprar en el mercad local por unos US$380 dólares, mientras que en Perú vale unos 1,579 soles, a la vez de 6,999 pesos mexicano en México.