Este Xiaomi es demasiado TOP para costar 250 dólares: 512GB, 5110 mAh, cámara 4K de 200MP y resistencia al agua
El Redmi Note 14 Pro 5G es uno de los teléfonos de gama media más potentes y baratos para este 2026. Su ficha técnica es impresionante y puede ser tuyo en 2026.
Xiaomi se alista para dominar el mercado de los smartphones en 2026 y lo hace de la mano de uno de los teléfonos más TOP, el Xiaomi 17 Ultra 5G, un teléfono con Snapdragon 8 Gen 5 y cámaras profesiones LEICA de alta definición.
Sin embargo, la marca asiática también tiene en su catálogo algunos de los teléfonos de gama media más avanzados y baratos que puedes encontrar en 2026. Uno de los más impresionantes es el Redmi Note 14 Pro 5G, un dispositivo acuático que tiene gran rendimiento y un excelente precio para lo que ofreces.
PUEDES VER: Galaxy A57: características, cuando sale y qué precio tendrá el teléfono de gama media más potente de Samsung
¿Qué características tiene el Redmi Note 14 Pro 5G de Xiaomi? En relación con su pantalla, tenemos un panel Crystal AMOLED de 6.67 pulgadas con resolución 1.5K, además de 120Hz y un brillo máximo de 3000 nits, además de protección Gorilla Glass Victus 2.
La potencia de este Xiaomi llega con el chip MediaTek Dimensity 7300 Ultra, además de 12GB de RAM, además de 512GB de memoria, además de una batería de 5110 mAh con carga de 45W por cable, lo bueno es que el cargador sí llega incluido en la caja.
Colores del Redmi Note 14 Pro 5G. Foto: Xiaomi
Y si hablamos de las cámaras, este Redmi Note 14 Pro 5G de Xiaomi tiene una excelente configuración: cámara de 200MP con OIS, lente gran angular de 8MP, macro de 2MP y selfie de 20MP. No solo podrás grabar videos en 4K a 30fps y tomar fotografías en alta definición tanto de día como de noche.
Lo mejor de todo es el precio, ya que si bien el Redmi Note 14 Pro 5G de Xiaomi tiene una excelente configuración, su precio es bastante bajo. Cuesta actualmente en 2026 solo 899 soles o 250 dólares, según el tipo de cambio vigente.
