DT de 2 de Mayo llena de elogios a la Liga 1 y no descarta dirigir en Perú: "Oportunidades"
Tras haber llegado a Perú para enfrentar a Alianza Lima y Sport Boys, el entrenador de 2 de Mayo calificó a la Liga 1 como una de las mejores de Sudamérica.
Eduardo Ledesma, DT de 2 de Mayo, no se guardó nada y mostró su interés por ser parte de la Liga 1. El conocido entrenador elogió la calidad del fútbol peruano y no descartó la posibilidad de abrirle las puertas a una oportunidad en el torneo nacional. El elenco paraguayo se quedó a un paso de concretar una histórica clasificación a un torneo internacional.
Entrenador de 2 de Mayo destaca la calidad de la Liga 1
Eduardo Ledesma visitó Perú dos veces en pocas semanas debido a que se enfrentó a equipos nacionales como parte de la fases previas de la Copa Libertadores. En medio de ello, y tras perder la llave ante Sporting Cristal, el DT de 40 años explicó que podría estudiar una posibilidad de dirigir a un club nacional debido a la competencia y oportunidades que se brinda.
Al ser consultado sobre si tiene planes de dirigir en el Perú, el paraguayo fue claro y directo. "Uno nunca cierra las puertas a ningún lugar. Hoy nos toca dirigir a 2 de Mayo, un equipo que está en crecimiento, que está tratando de hacer las cosas muy bien en nuestro país, en Paraguay y tratando de potenciarse como club", indicó.
Eduardo Ledesma podría dirigir en el fútbol peruano.
"Obviamente, es un fútbol muy lindo, es un fútbol que te abre muchas puertas, un buen mercado para cualquier entrenador. Hay muchos entrenadores extranjeros que vienen acá, el caso de (Paulo) Autuori, el de (Pablo) Guede, que hoy dirige a Alianza. Da muchas oportunidades. Es un país muy lindo, realmente", agregó sobre los estrategas que han llegado a la Liga 1 en los últimos años.
De esta manera, Eduardo Ledesma, DT de 2 de Mayo, demostró el interés que tiene por llegar a dirigir a la Liga 1 luego de la experiencia que ganó en la Copa Libertadores 2026. La experiencia que ganó en los últimos años podría hacer que esta posibilidad se concrete muy pronto.
