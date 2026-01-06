iPhone 17 Air: ¿por qué el precio del teléfono más delgado de Apple ha bajado en 50% para este 2026?
El iPhone Air es el teléfono más delgado del mundo, está hecho de titanio y tiene chip Bionic A19 Pro. ¿Por qué su precio se ha desplomado? La verdad que debes saber.
En septiembre del 2025, Apple sorprendió al mundo al presentar su nuevo teléfono premium, el iPhone 17 Air o iPhone Air, el cual es el celular más potente y más delgado que puedes comprar para este 2026.
Sin embargo, pese a los esfuerzos de la marca estadounidense por hacer de este equipo el 'superventas' del 2025, esto no ha sido así y es por ello que el precio de este iPhone 17 Air ha caído estrepitosamente y si bien durante su lanzamiento llegó a costar hasta 6000 soles, actualmente lo puedes encontrar a 3500 soles en Perú.
¿Por qué ha perdido tanto valor en solo algunos meses? Aquí la posible explicación de este fenómeno anormal en un equipo de Apple, cuyo precio ha caído demasiado pese a las especificaciones PRO que tiene en su configuración.
Si bien el iPhone 17 Air tiene una pantalla con tecnología OLED Super Retina XDR de 6.5 pulgadas y 120Hz, su display no ha sido suficiente para aumentar las ventas de este smartphone.
Y es que uno de los principales 'fallos' de este iPhone 17 Air es su batería de 2900 mAh, el cual no te dará una larga duración y necesitáras una batería externa para llegar al final del día.
Esto no es todo, ya que este iPhone 17 Air solo cuenta con una cámara en este caso un sensor de 48MP que te permite grabar en 4K a 60fps. Sin embargo, no tienes un lente Ultra gran angular ni mucho menos un Teleobjetivo. Este problema ha hecho que muchos usuarios prefieran el iPhone 17 u otros modelos con dos sensores.
El precio actual del iPhone 17 Air en Perú. Foto: captura.
Sin embargo, cabe señalar que este iPhone 17 Air sí es uno de los más potentes, puesto que tiene un chip Bionic A19 Pro, acompañado de 12GB de RAM y 512GB o 1TB. No hay duda que es eficiente pero tiene ciertas características que lo hacen poco atractivo.
El precio del iPhone 17 Air era de 6000 soles y ahora lo puedes comprar en 3500 soles. ¿Qué te parece? ¿Lo comprarías pese a las 'fallas' que tiene?
